به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها در دو بخش کاتای تیمی و انفرادی در محل سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد. در کاتای انفرادی مهدی حق نظری، امیرحسین آرمیده، ابوالفضل شهرجردی، جاوید بهمن جاه، علیرضا ابوالحسنی، فرید حقیقی، امیربهادر تدین، سهند اسلامی، مهران قربانعلی پور و داود شاهچراغی ۵ دور برای اجرای کاتا به روی تاتامی رفتند.

در پایان ابوالفضل شهرجردی و امیربهادر تدین از تهران در مجموع ۵ کاتا با امتیاز ۱۱۴/۷ امتیاز به صورت مشترک به عنوان نخست دست پیدا کردند. مهران قربانعلی پور از گلستان با ۱۱۳ امتیاز و سهند اسلامی از آذربایجان شرقی ۱۱۲/۶امتیاز رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در کاتای تیمی، تهران، مرکزی، اصفهان، آذربایجانشرقی و کرمان چهار دور به روی تاتامی رفتند که در پایان تیم استان مرکزی با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، میلاد دلیخون و علی زند در مجموع چهار کاتا با امتیاز ۹۰ عنوان نخست را کسب کرد. تیم تهران نیز با امیربهاد تدین، روزبه روشنی و سهیل ساجدی با امتیاز ۸۹/۱ در مکان دوم قرار گرفت.

این نفرات برای حضور در اردوی تیم ملی جهت اعزام به بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا دعوت می شوند.