به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات لیگ تیراندازی استان مرکزی روز جمعه در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه با شرکت ۳۰ نفر در قالب پنج تیم کانون بازنشستگان سپاه، هیات تیراندازی اراک، آب منطقه ای استان مرکزی، مقاومت سپاه، مالک اشتر ناجا و کانون بازنشستگان سپاه استان در سالن اختصاصی هیات تیراندازی استان مرکزی در اراک پیگیری شد.

براساس این گزارش در پایان در انفرادی تفنگ بادی، شاهرخ امیدی از مقاومت سپاه، سید وحید چالشگر از کانون بازنشستگان سپاه و امیر فانی از هیات تیراندازی اراک به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده انفرادی رشته تپانچه هم هادی یاسبلاغی از مالک اشتر ناجا مقام اول را به دست آورد، ایوب صالحی از هیات تیراندازی اراک دوم شد و فرزاد جلاوندی از کانون بازنشستگان سپاه عنوان سوم را کسب کرد.

در رده بندی تیمی رشته تفنگ بادی، تیم های مالک اشتر ناجا، هیات تیراندازی اراک و کانون بازنشستگان سپاه به ترتیب اول تا سوم شدند .

در رده بندی تیمی رشته تپانچه هم، تیم مقاومت سپاه اول شد و تیم های هیات تیراندازی اراک و کانون بازنشستگان سپاه در جایگاه دوم وسوم قرارگرفتند.

داوری این مسابقات را آیت الله حیدری به عنوان سرداور، منصور غلامی، امیر سبزی، محمد یاسبلاغی و هادی ترابی بر عهده داشتند و مسابقات زیر نظر هیات تیراندازی استان مرکزی برگزار شد.