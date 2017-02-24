نفرات برتر مسابقات تکواندوی دختران استان مرکزی شناخته شدند

مریم قهیه ای در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی تکواندوی دختران استان مرکزی روز جمعه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با شرکت ۷۰ ورزشکار از شهرستانه ای خمین، اراک، ساوه، شازند و محلات در اراک برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در سالن اختصاصی تکواندو در مجموعه ورزشی شهدای پنجم اراک پیگیری شد که در پایان در رده نوجوانان، عاطفه عباسی از اراک، شقایق سالم از ساوه، محدثه رحمتی از اراک، فاطمه عابدینی از اراک، ملیکا محمدی از اراک، یگانه شرفی از ساوه، زینب لشنی از ساوه، کوثر سلیمانی از ساوه و اسراء رضایی از اراک در اوزان مختلف عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.

ایب رئیس هیات تکواندوی استان مرکزی بیان داشت: در رده سنی جوانان هم فاطمه عسگری، یلدا شیشه بر و هانیه قهیه ای همگی از اراک در اوزان مختلف مقام های نخست را کسب کردند.

گفتنی است داوری این مسابقات را شیرین ستوده، مهرویه رضی، سمیه شعبانی، ریحانه باقری، سمیرا پورحاتم و سهیلا حاجی آبادی برعهده داشتند و مریم قهیه ای نیز به عنوان مسئول و ناظر فنی، بر رقابت ها نظارت داشت.