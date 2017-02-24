به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کونگ فو توآ انتخابی استان مرکزی روز جمعه با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های کشوری با شرکت ۵۴ ورزشکار نونهال و نوجوان از شهرستان های اراک، ساوه و خمین در سالن ورزشی صاحب العمر اراک برگزارشد.

در پایان در رده سنی نونهالان امیرعباس سیمرغ، امیرحسین توکلی، عرفان قربانی، بهنام میرزایی، علی فرجی و مهدی جامع بالایی در اوزان مختلف مقام های نخست را کسب کردند.

در رده سنی نوجوانان هم رامین کریمیان، محمدجواد رمضانی، علی بهمنی، امیرحسین ترکمند، ابوالفضل نصیری، سیدمحمدجواد علوی، امیرحسین یاری، میثم ویسی، کیان حبیبی و میلاد محمدی در اوزان مختلف مقام های اول را به خود اختصاص دادند.

مسعود آقازیارتی، رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی به خبرنگار مهر گفت: ۱۲ کمیته و گروه زیر نظر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی فعالیت دارند که کمیته کونک فوتوآ یکی از این کمیته های دوازده گانه است.

به گفته وی، نفرات برتر این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور که از تاریخ دوازدهم ماه جاری به مدت سه روز به میزبانی کرج برگزار می شود، اعزام خواهند شد.