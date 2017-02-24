یک چهارم خوابگاه دانشگاه های علوم پزشکی مشارکتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی شامگاه جمعه در دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به استقرار تیم پژوهشی در این دوره از المپیاد، گفت: تیم حاضر اطلاعات مربوط به قلب، دور کمر و وضعیت سلامت دانشجویان شرکت کننده در المپیاد را برآورده می کند ، این آمار برای طرح جامعی که در دستور کار است مورد استفاده قرار می گیرد از سویی وضعیت سلامت جسمانی دانشجویان در صورت وجود برخی مشکلات مورد پیگیری ، بررسی و درمان قرار خواهد گرفت.

فراهانی درباره سرانه خوابگاه های دانشجویی وزارت بهداشت ، اظهار کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۴۳۰خوابگاه دارد که یک چهارم از این خوابگاه ها خودگران و مشارکتی است در عین حال امسال ساخت ۱۰ هزار متر مربع خوابگاه را در ۲۱ دانشگاه آغاز کردیم که احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از این خوابگاه ها و نخستین خوابگاه استاندارد کشور است که در شش ماه اول سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت افزود: سرانه خوابگاهی در حال حاضر برای هر دانشجو ۱۰ متر است ولی در سند خوابگاه استاندارد این میزان ۱۷.۸ درصد تعریف شده است، بنابراین در صورت عدم افزایش دانشجویان سرانه ۱۷.۸ مناسب است در حالیکه اینطور نیست و هر ساله بر تعداد دانشجویان افزوده می شود.

فراهانی، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بحث خوابگاه استاندارد (با بهره برداری سوئیت خوابگاهی در حال ساخت) پیشرو است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران به لحاظ مدیریت و زیر ساخت جزو ۵ دانشگاه برتر وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی کشور است.

معاون فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور درباره بودجه فرهنگی دانشگاه ها گفت: در سال گذشته برای اولین بار موفق شدیم طی مذکراتی با سازمان برنامه ، بودجه فرهنگی از بودجه دانشجویی و رفاهی تفکیک شود تا پاسخگوی نیازهای ما را در حوزه فرهنگی باشد.

فراهانی، در ادامه اظهار داشت: تا کنون بودجه های آموزش کافی نبود وهمه بودجه ها صرف حقوق اساتید می شد ولی امسال این بودجه فرهنگی در کشور ۴۳ درصد افزایش داشته است البته در بودجه سال آتی دانشگاه ها بودجه ورزشی ، فرهنگی و رفاهی مجزا دارند.

وی خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۹۵ تا ۱۰۰ درصد بودجه (فرهنگی) به دانشگاه ها تخصیص داده شد، در عین حال در سال آتی بودجه فرهنگی – ورزشی و رفاهی هر دانشجو یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ویژه دختران، با بیان اینکه میزان هزینه المپیاد ورزشی در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون تومان و امسال به دو میلیارد و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است، ادامه داد: امسال در المپیاد قهرمانی به میزبانی اصفهان دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم و پیش بینی ما از هزینه های این دوره حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.

فراهانی، رتبه و جایگاه مازندران را در دو المپیاد قهرمانی و ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور رضایت بخش ارزیابی کرد و گفت: در همگانی، پسران مازندران رتبه سوم و در قهرمانی امسال هم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه هفتم را کسب کردند.

وی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره شرکت دانشجویان خارجی این دانشگاه ها، اظهار کرد: حدود دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشورتحصیل می کنند که برای شرکت این دانشجویان در این المپیاد ها و سایر برنامه های فرهنگی ممنوعیتی نداریم.