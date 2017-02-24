انتقال فیبرنوری از گیلانغرب به بازارچه سومار قطعی شد

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعالیت بازارچه سومار اظهار داشت: روزانه بیش از ۲۰۰ کامیون کالا از مرز سومار به عراق صادر می‌شود و هم اکنون روند کار در این بازارچه مطلوب است.

رحیمی با اشاره به ایجاد ۱۳ غرفه در بازارچه سومار با هدف ایجاد تسهیلات رفاهی افزود: ساعت کار و فعالیت روزانه در بازارچه سومار نیز افزایش یافته است تا شاهد تسهیل و سرعت بخشیدن به روند فعالیت‌ها در این بازارچه باشیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه بر توسعه زیرساخت‌های بازارچه مرزی سومار برای ارتقا سطح مبادلات تجاری تاکید کرد و گفت: موضوع انتقال فیبر نوری از گیلانغرب به بازارچه سومار نیز قطعی شد.

وی رسمی شدن مرز سومار و امکان تردد مسافر از این مرز را از برنامه‌های دولت دانست و گفت: بحث تردد زوار از مرز سومار و خسروی برای اربعین سال آینده در دستور کار قرارگرفته است.

رحیمی همچنین ایجاد دفاتر کاری تُجار فعال در بازارچه مرزی سومار را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: امسال ۲۰۷ میلیون دلار صادرات کالا از مرز سومار داشتیم.