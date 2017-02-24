ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کمتر از میزان مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود اعلام کرد میزان ذخائر اورانیوم ایران کمتر از محدوده تعیین شده در برجام است.

در گزارش فصلی آژانس اعلام شده میزان ذخائر اورانیوم دارای غنای ۳.۶۷ درصد ایران برابر با ۱۰۱.۷ کیلوگرم بوده است.

ایران طبق مفاد برجام مجاز به نگهداری تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌ شده است.

دیپلمات های غربی مدعی شده بودند که ذخیره تهران اخیرا به محدوده ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده، نزدیک شده است.

گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کشورهای عضو، نخستین گزارش این نهاد بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران از هنگام آغاز دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا (در ۲۰ ژانویه، اول بهمن ماه) به شمار می رود که به شدت از توافق هسته ای ایران (برجام) انتقاد کرده است.