صهیونیست ها بر خرابه های تمدن غرب مسلط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه جمعه در اختتامیه اجلاسیه فعالان فرهنگی استان مازندران با بیان اینکه فضای انقلابی گری را باید حفظ کرد و نباید گذاشت دچار روزمرگی شد، به شاخصه های انقلابی گری و کار انقلابی پرداخت.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگی کار انقلابی گفت: در عصر حاضر فعالیت های فرهنگی متفاوت است و عنصر فرهنگی در میدان فرهنگی با یک رزمنده درمیدان جنگ فرق می کند.



این فعال حوزه فرهنگی مهمترین عنصر کار انقلابی را تشکیلاتی کار کردن دانست و تاکید کرد: در عرصه فرهنگی باید وارد یک سبک زندگی خاص شویم.



پناهیان با بیان این مطلب که روحیه انقلابی به کار کردن نیست بلکه به کار تشکیلاتی کردن است با اشاره به سال ۷۶ و سرکار آمدن دولت اصلاحات، افزود: دولتی که شعار غربگرایانه سر می داد و در آن دوران حتی علنا گفته می شد دوران ایثار و شهادت به سر رسیده است، در آن روحیه انقلابی کمرنگ شده بود.



مدیر یکی از تشکیلات فرهنگی کشوردر ادامه به شیوه های کار تشکیلاتی نیروهای انقلابی پرداخت و بیان کرد: کارفرهنگی که به صورت دست جمعی قرار است انجام شود گاهی با مخالفت مسئولان همراه بوده و بعضا بدون امکانات است.



این فعال برجسته فرهنگی اولین گام کار تشکیلاتی را شناسایی و ارتباط گرفتن با مردم عنوان کرد و یکی از آفت های کارفرهنگی را نتیجه گیری کردن آن خواند و تصریح کرد: نباید منتظر بود تا کار فرهنگی نتیجه دهد چرا که استاندارد سازی در کار فرهنگی بی معنی است و باید استاندارد سازی در کار فرهنگی کنار گذاشته شود.



استاد حوزه و دانشگاه شیوه و روند کار فرهنگی را مهم خواند و اضافه کرد: فرایند کار فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که برخی از شیوه های فرهنگی به درد کار فرهنگی نمی خورد.



این مبلغ حوزه بیان اینکه کار انقلابی بستگی به کار جمعی دارد، اظهار کرد:اگر فیلم های فرهنگی محصول کار جمعی نباشد مشکل فرهنگی جامعه را حل نمی کند.



پناهیان با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی فیلم های خوبی ساخته شد و شاید هم در جشنواره ها جایزه گرفته باشد اما محصول کار تشکیلاتی نیست تاکید کرد: کارهای فرهنگی غیر جمعی دوام و بهره وری لازم را ندارند.



استاد حوزه و دانشگاه خواستار آموزش نسل جدید کشور برای کار جمعی و گروهی شد.



فعال برجسته فرهنگی کشوربا تاکید بر اینکه با وجود کار گروهی هیچ ابرقدرتی در عالم توان مقابله با نیروهای انقلابی را ندارد ،گفت: هدف تفکر وتمدن غرب تخریب حیات بشری است، برای نمونه صهیونیست ها روی خرابه های تمدن غرب مسلط هستند.



پناهیان یکی از ابزار دشمن را فیلم سازی برای تخریب ملت ها برشمرد و گفت :دشمن برای متلاشی کردن خانواده فیلم می سازد تا از این طریق بر انسان ها مسلط شود، دشمن رقیب ما نیست اما کارش از بین بردن اعتماد عمومی مردم است و برای ازبین بردن ملتها ، تمدن و تفکر مسنجم آنها کار می کند.



استاد حوزه و دانشگاه به فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: دشمنی ایجاد کردن نیاز به کار تشکیلاتی ندارد اما در فتنه ۸۸ عده ای غربگرا با هیاهو و هوچی گری یک شهر را بهم ریختند.



این فعال حوزه فرهنگی با انتقاد از اینکه دوره کار عقیدتی کردن به سر آمده و باید در عصر حاضر انقلابی کار کرد ، اظهار کرد: مومنان بی عرضه و احمق پدر انقلاب را درآوردند.



حجت الاسلام پناهیان در پایان سخنان خود به فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم اشاره کرد و گفت: در این گروه افراد مهم نیستند چون این جبهه شخص محور نیست، مهم روند و شیوه آن است .



پناهیان با تاکید بر اینکه کار جمعی باعث افزایش قدرت می شود، اضافه کرد: مهم تر از انتخابات وجود اصل جبهه مردمی نیروی های انقلابی است.