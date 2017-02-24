به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در «کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران» از عمل به وعده های انتخاباتی خود- از حفاظت از مرزها و نبرد علیه تروریسم گرفته تا بازسازی صنایع و ارتش آمریکا- سخن گفت.

وی در خصوص رسانه های جمعی گفت که «رسانه ها به پیروزی ما باور نداشتند. آنها قدرت مردم را دست کم گرفتند و مردم به آنها ثابت کردند که در اشتباهند».

ترامپ در ادامه گفت: «من مخالف رسانه ها نیستم». وی در توضیح یک پیام توئیتری خود مبنی بر اینکه رسانه ها «دشمنان مردم هستند»،‌ گفت که تنها با رسانه ها یا مطبوعاتی که به انتشار «اخبار جعلی» می پردازند،‌ مخالف است.

رئیس جمهور آمریکا با درخواست از رسانه ها به خودداری از نقل قول و انتشار اخبار از منابع ناشناس و ذکر نام اشخاص گفت: «من مخالف افرادی هستم که این منابع [خبری] و داستانها را [بطور جعلی] می سازند».

ترامپ در ادامه گفت که انتقاد از روزنامه نگاران خلاف قانون حمایت از آزادی بیان نیست.

وی از سیاست خارجی دولت اوباما انتقاد کرد و گفت: «ما سالها برای دیگران جنگیدیم و از آنها دفاع کردیم اما از مردم خودمان غافل بودیم. من می خواهم امنیت کشورم را تقویت کنم».

ترامپ در بخش دیگری از این سخنرانی گفت که «ما ملتی هستیم که شهروندان خودش را در اولویت قرار می‌دهد».

رئیس جمهور آمریکا افزود: آبا هزینه ای که در خاورمیانه کردیم، می توانستیم آمریکا را سه باره بسازیم».

وی تصریح کرد: «ما سالها برای دیگران جنگیدیم و از آنها دفاع کردیم، اما از مردم خودمان غافل بودیم. من می خواهم امنیت کشورم را تقویت کنم».

ترامپ همچنین درباره طرحش برای اخراج مهاجران غیرقانونی از خاک آمریکا گفت: «ما در حال اخراج آدم‌ های بد از کشور هستیم».

ترامپ با یادآوری وعده های انتخاباتی خود و گامهایی که برای تحقق آنها برداشته است- از مقابله با مهاجران غیرقانونی و ساخت دیوار مرزی گرفته تا لغو قانون «اوباماکِر» و بازبینی قراردادهای تجاری به اعتقاد وی «وحشتناک»- گفت: «اساساً تمام آنچه که انجام داده ام، عمل به قولهایم بوده است».

ترامپ خطاب به حاضران در کنفرانس سالانه محافظه کاران گفت که «دلیل اصلی محکومیت جنبش ما آن است که ما ملتی هستیم که شهروندان خود را چه اکنون و چه در آینده در اولویت قرار می دهیم». وی در ادامه گفت که ساخت دیوار مرزی- میان مکزیک و آمریکاـ مانع از سرازیر شدن مواد مخدر به داخل کشور و آلوده شدن جوانان می شود.

ترامپ در خصوص بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به موطن خود گفت که این اقدام «جان تعداد بیشماری از آمریکائیان را نجات خواهد داد!» زیرا به زعم وی، اجرای این قوانین مهاجرتی باعث جمع آوری جنایتکاران و «بیرون انداختن آنها از کشور آمریکا» می شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین به تحقق کامل یکی از وعده های انتخاباتی خود اشاره کرد: خروج آمریکا از قرارداد «شراکت ترانس پاسیفیک» (TPP). وی همچنین وعده داده بود که قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کار را لغو کند، مالیات طبقه متوسط و کسب و کارها را کاهش دهد و به ساده سازی قوانین مالیاتی بپردازد.

در این سخنرانی، رئیس جمهوری آمریکا همچنین از بازسازی گسترده در ارتش این کشور خبر داد.