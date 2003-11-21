يكي از ديپلماتهاي ايراني حاضر در نشست وين به خبرنگار "مهر" گفت : تصويب يكجانبه و بدون اعمال نظر ايران نشان داد كه ديد شوراي حكام فعلي نسبت به توافقات يكجانبه است و اين ديدگاه مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نيست چرا كه بايد همه توافقات به عنوان يك بسته (پكيج) درمورد ايران مطرح شود .
گفتني است درپي تلاش آمريكا براي نفوذ و اعمال نظراتش بر مقامات آژانس در نشست جاري شوراي حكام ، ايران دوبار از مقامات آژانس درخواست كرد كه مبحث اعلام آمادگي ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي به پس ازروشن شدن تصميم آژانس درباره فعاليتهاي هسته اي ايران موكول شود ، اما هيات رييسه شوراي حكام به اين درخواست توجه نكرد و بدون اعلام آمادگي ايران موضوع را مطرح و تصويب كرد.
اخبار اختصاصي "مهر" از اجلاس وين (40)
انتقاد ديپلمات هاي ايراني درآژانس به تصويب الحاق ايران به پروتكل
يك ديپلمات ايراني در آژانس بين المللي انرژي اتمي درپي تصويب آمادگي ايران براي پذيرش پروتكل بدون توجه به درخواست ايران گفت : نمي توان بخشي از توافقات مربوط به ايران رابدون موافقت اين كشور بلافاصله و بصورت يكجانبه انجام داد و موارد ديگري را كه حاوي نقطه نظرات ايران است به آينده موكول كرد و مبهم گذاشت .
يكي از ديپلماتهاي ايراني حاضر در نشست وين به خبرنگار "مهر" گفت : تصويب يكجانبه و بدون اعمال نظر ايران نشان داد كه ديد شوراي حكام فعلي نسبت به توافقات يكجانبه است و اين ديدگاه مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نيست چرا كه بايد همه توافقات به عنوان يك بسته (پكيج) درمورد ايران مطرح شود .
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