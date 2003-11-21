انتقاد ديپلمات هاي ايراني درآژانس به تصويب الحاق ايران به پروتكل

يكي از ديپلماتهاي ايراني حاضر در نشست وين به خبرنگار "مهر" گفت : تصويب يكجانبه و بدون اعمال نظر ايران نشان داد كه ديد شوراي حكام فعلي نسبت به توافقات يكجانبه است و اين ديدگاه مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نيست چرا كه بايد همه توافقات به عنوان يك بسته (پكيج) درمورد ايران مطرح شود .

گفتني است درپي تلاش آمريكا براي نفوذ و اعمال نظراتش بر مقامات آژانس در نشست جاري شوراي حكام ، ايران دوبار از مقامات آژانس درخواست كرد كه مبحث اعلام آمادگي ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي به پس ازروشن شدن تصميم آژانس درباره فعاليتهاي هسته اي ايران موكول شود ، اما هيات رييسه شوراي حكام به اين درخواست توجه نكرد و بدون اعلام آمادگي ايران موضوع را مطرح و تصويب كرد.