به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست هم اندیشی مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی شهرستان قزوین، صبح شنبه با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین در کانون فرهنگی تبلیغی شفق برگزار شد.
در ابتدای این نشست، تعدادی از مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی ضمن معرفی و ارائه گزارشی از فعالیتهای کانون، با بیان دیدگاهها و نظرات خود در مورد وضعیت کلی کانونهای فرهنگی تبلیغی، بر تعامل و مشارکت بیشتر بین کانونها تأکید داشتند.
در ادامه جلسه حجتالاسلام صفیخانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین گفت: همان طور که از عنوان کانونهای فرهنگی تبلیغی برمیآید، این کانونها باید به طور هم افزا و هماهنگ با یکدیگر فعالیت داشته و با نهادینه شدن فرهنگ کار گروهی و جمعی بین کانونها، اثرگذاری و انعکاس برنامهها و فعالیتها نیز تقویت خواهد شد.
وی آشنایی مسئول هر کانون با کارکرد و ظرفیتهای سایر کانونها، فراهم شدن زمینه کارهای گروهی و مشترک و اطلاع از آخرین برنامهها و فعالیتها را از محسنات برگزاری این نشست هماندیشی برشمرد.
در این نشست مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی یاران صبح، شفق، شهید آوینی، معراج، حسین جان(ع)، حکمت و هنر سبز حضور داشتند که گزارشی از فعالیتها و برنامههای خود ارائه دادند.
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