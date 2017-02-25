به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مغدانی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون با اشاره به گسترش آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: به منظور آگاهی خانوادهها کارگاههای ویژه آسیبهای اجتماعی در مدارس منطقه برگزار میشود.
وی افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته کلاسهای آموزشی ویژه اولیا و تقویت مبانی عقیدتی و دینی در مدارس دایر میشود تا شعائر دینی گسترش پیدا کند و با همکاری نیروی انتظامی و دادگستری نیز شیوه آمادگی در برابر آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی آموزش داده میشود.
مغدانی با اشاره به هشتم اسفند، گفت: این روز به عنوان روز امور تربیتی و هفتهای به نام تربیت اسلامی نامگذاری شده که در این ایام برنامههای ویژهای اجرا میشود و از فعالان حوزه پرورشی و امور تربیتی تجلیل خواهد شد.
در ادامه اعضای شورای آموزش و پرورش پیرامون کلاسهای هوشمند، کلاسهای تقویتی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، شناسایی آسیبهای فضای مجازی، اجرای برنامههای فرهنگی و دینی در روستاها مطالبی بیان کردند.
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