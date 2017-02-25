آموزش مهارت های زندگی در مدارس یکی از نیازهای عصر حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی ظهر امروز شنبه هفتم اسفند ماه در همایش نقش دانشجویان دانشگاه های استان کردستان در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که در تالار دانشجو دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، گفت: قرآن برای هدایت انسان آمده و اگر کسی آن را خوانده و درک کرده باشد شیوه و روش زندگی را نیز درک می کند.

وی افزود: افرادی که قرآن را درک کرده باشند به عالم پس از مرگ ایمان دارند و می دانند که باید روش هایی را برگزینند که هدف خود در رسیدن به عالم بعد از را مرگ را تثبیت کند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان اظهار داشت: انسان ها می بایست داشته های خود را بشناسند به نحو احسن از آنها استفاده کنند.

فیروزی افزود: همیاری و دوست داشتن دیگران یکی از خصلت های مهم بشر است و باید همه به کمک افرادی که از مشکلاتی چون فقر و حاشیه نشینی رنج می برند بیایم و به آنها کمک کنیم.

وی گفت: بعضی افراد واقع گرایانه به موضوع می نگرند و با وجود اینکه واقعیت ها را می بییند اما وظیفه و تکلیف خود را انجام نمی دهند و افرادی دیگر به صورت آرمان گرایانه به مسائل نگاه می کنند و تنها برای حل مشکل دست به دعا و تماشای دیگران می نشینند که این روش ها جزو مطرودات است و باید برای رفع مشکلات از خود شروع کرده و برای کم رنگ کردن آن در جامعه تلاش کنیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با تاکید بر امر آموزش اظهار داشت: آموزش و تکرار و تمرین برای رسیدن به زندگی بهتر نیاز است و باید این آموزش ها از کانون خانواده شروع و در مدارس و مراکز آموزشی ادامه داشته باشد.

فیروزی خواستار برگزاری کارگاه های آموزشی در مراکز و حاشیه شهر و روستاها شد و گفت: اگر کارگاه هایی را شما دانش جویان در مراکز شهر، روستاها و مناطق حاشیه ای برگزار کنید افرادی که در این مکان ها دسترسی به امکانات آموزشی ندارند از مضرات و خطرات این مواد با خبر می شوند و امکان دارد که آمار اعتیاد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مدارس نیاز به تغییر سیاست گذاری در نحوه آموزش دارند، گفت: مدارس ابتدایی بیشتر باید به بازی کردن و روش های آموزشی متاسب با آن را جایگزین تدریس خشک و تئوری کنند تا به محض اعلام تعطیلی مدارس دانش آموزان خوش حال نشوند و از تعطیلی مدرسه ناراحت باشند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان اظهار داشت: در صورتی که دانش آموز با اعلام تعطیلی مدارس خوشحال می شود نشان از ضعف کاری در حوزه آموزش است و می بایست شیوه کار مدارس تغییر کند.