حضور برخی شرکت های دانش بنیان در بازار بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در سومین نشست سرآمدان علمی ایران، منشأ حرکت به سوی شکل‌گیری زیست بوم نوآوری و کارآفرینی را نگاه جامعه از جمله مسئولان به پژوهش دانست و گفت: نگرش جامعه به امر اقتصاد دانش‌بنیان رنگ و بویی جدی‌تر گرفته است و با حرکت به سوی شکل‌گیری زیست بوم نوآوری و کارآفرینی نقش سرنوشت‌ساز پژوهش به عنوان امری لوکس و تشریفاتی نیست.

ستاری شکل‌گیری زیست بوم نوآوری و کارآفرینی را مهم‌ترین زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان برشمرد و گفت: شکل‌گیری زیست‌بومی که بتواند زمینه رشد و پیشرفت را فراهم کند، نیازمند ایجاد بستر مساعد از لحاظ فرهنگی است و تنها بر این مدار است که رشد و پیشرفت در همه بخش‌های جامعه پدیدار می‌شود.

وی، تغییر نگاه‌ها به کارکرد پژوهش را نیز مستلزم گذار از اقتصاد منبع‌محور به اقتصادی مبتنی بر فناوری دانست و اظهار کرد:کسب و کارهای فناورانه شکل‌گرفته توسط جوانان خلاق و نوآور علاوه بر ایجاد تحرک در اقتصاد کشور سرمنشأ یک جریان فرهنگی است.

ستاری، فعالیت بالغ بر ۳هزار شرکت دانش‌بنیان را که برخی از آن‌ها به درآمدهای بالای ۵هزارمیلیارد تومانی دست یافته و در بازار بورس حضور دارند، زمینه‌ساز جلب توجه جامعه و گردش نگاه‌ها به سوی اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت:حل مشکلات فضای کسب و کار و از میان برداشتن موانع نیازمند نقش‌آفرینی دولت‌هاست و در حوزه تجاری‌سازی، باید با فرهنگ‌سازی و مساعد ساختن فضا، زمینه را برای ایفای نقش بخش خصوصی فراهم کند و این در حالی است که امروزه نقش بخش خصوصی در پژوهش‌های پایه گسترش مرزهای دانش برجسته‌تر شده است و باید به این سو حرکت کنیم.

توجه به سرمایه ارزنده نیروی انسانی

رئیس بنیاد ملی نخبگان، افزایش ۲۰ برابری جوایز تحصیلی این بنیاد و حمایت از دانشجویان دکتری و پسادکتری را گامی در جهت حفظ و بهره‌مندی از توانمندی سرمایه انسانی تحصیل‌کرده کشورمان برشمرد و گفت: حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در قالب‌ طرح‌های گوناگون و ایجاد شدن زمینه بازگشت به طور میانگین بیش از یک نفر از نخبگان ایرانی به کشورشان، در راستای ترویج ضرورت معرفی کشورمان با ظرفیت عظیم نیروی انسانی و تلاش برای حفظ و شکوفا کردن این سرمایه ارزشمند است.