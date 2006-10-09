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۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

مربي كشتي مازندران در گفتگو با مهر:

هيات كشتي مازندران در انتخاب مربيان عادلانه رفتار نمي كند

مربي كشتي مازندران و ملي پوش سابق كشتي آزاد ، غير منصفانه بودن نحوه انتخاب مربيان مازندراني تيم ملي را دليل اعتراض خود به هيات كشتي استان مازندران عنوان كرد.

حسين دباغي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد درگيري خود با مسئولان هيات كشتي استان مازندران كه با زد و خورد نيز همراه بوده گفت: پاداش 30 سال فعاليت و زحمت من در كشتي مازندران را با مشت پاسخ دادند. گفتم  اگر ما مربي مازندراني به حساب نمي آييم پس لطف كرده و در نامه اي اعلام كنيد دباغي مازندراني نيست تا ما با استان هاي ديگر كار كنيم اما رئيس هيات كشتي مازندران گفت از اتاق من برو بيرون.

ملي پوش سابق كشتي آزاد كشورمان ادامه داد: براي حضور در كادر فني تيم ملي در بازي هاي آسيايي دوحه علي شكري پور را انتخاب كرده اند چون همشهري رئيس هيات است. هفت سال است كه در حق من اجحاف مي شود. من هم براي كشتي مازندران زحمت مي كشم و اين نوع برخوردها منصفانه نيست.

دباغي ادامه داد: من در هيات كشتي مازندران گفتم كه شما در انتخاب مربيان عدالت را رعايت نكرده ايد. اين را گفتم و تا 100 سال ديگر هم لازم باشد مي گويم. نايب رئيس هيات كشتي مازندران بعد از اين حرف ها با مشت به صورتم كوبيد و پاداش و زحمت 30 ساله يك مربي را اينچنين داد.

اين مربي كه فرزندش در تيم جوانان عضويت دارد ادامه داد: حق فرزند مرا هم پايمال كردند، آنها حتي زمان  برگزاري مسابقه انتخابي را به من و يا هيات كشتي ساري اطلاع ندادند.

دباغي در پايان گفت: اگر آن زمان كه من در تيم ملي بودم مسابقات كشتي جهاني تحريم نمي شد الان چندين مدال داشتم. حالا هم كه اميدم به پسرم است تا مدال هايي كه نگرفتم را او بگيرد چنين اجازه اي به او نمي دهند.

کد مطلب 391686

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