تحولی اساسی در ناوگان حمل و نقل بار و مسافر بوشهر ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، علی توسلی با اشاره به اینکه در ابتدای ورودش به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر تنها ۲۰ دستگاه اتوبوس فعال در خطوط شهری موجود بود گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی و تغییراتی که در مجموعه به عمل آمد اکنون ظرفیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی بوشهر به ۳۸ دستگاه اتوبوس ارتقا یافته است.

وی افزود: همچنین تعداد ۱۰ دستگاه اتوبوس نیز برای تعمیر و بازسازی به مرکز تعمیرات اتوبوسرانی اصفهان ارسال شده که از این تعداد ۵ دستگاه اتوبوس آن هفته آینده تحویل و وارد ناوگان اتوبوسرانی بوشهر خواهد شد و ۵ اتوبوس باقیمانده نیز تا اواخر فروردین سال آینده تحویل خواهیم گرفت.

توسلی همچنین از عملیات تعمیرات و بازسازی یک دستگاه اتوبوس شهاب توسط نیروهای شاغل در تعمیرگاه مرکزی سازمان اتوبوسرانی بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این اتوبوس در حال حاضر با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال رنگ آمیزی و نقاشی برای قفسه‌بندی برای اختصاص به کتابخانه سیار شهری است که انشااالله در روز ۱۸ اسفند و همزمان با روز بوشهر رونمایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر افزود: این سازمان در حال بازسازی یک دستگاه اتوبوس اسکانیا و تبدیل وضعیت از اتوبوس درون شهری به اتوبوس تشریفات و برون شهری برای انجام برنامه‌های مدیریت شهری و خدمات رفاهی به همکاران است.