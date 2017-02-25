نقش ژنتیک در تشخیص بیماری/ارائه روش های متفاوت درمانی

به گزارش سیدمسعود هوشمند در حاشیه اولین کنگره پزشکی شخصی ایران، افزود: هدف پزشکی شخصی بررسی ژنوم افراد و تشخیص و تجویز داروها بر اساس نوع ژنتیک آنها است.

وی ادامه داد: از آنجا که داروهای مختلف عوارض متفاوتی دارند و یا حتی ممکن است در روند بیماری افراد تاثیری نداشته باشند و فقط هزینه‌های سنگینی را به بیماران تحمیل کند، لازم است برای هر فرد داروی مخصوص به آن بیماری تجویز شود.

هوشمند توضیح داد: به طور مثال ممکن است در افرادی که ژنتیک سالم ندارند، استفاده از شربت تریاک باعث مرگ آنها شود که اگر یک طبقه‌بندی از ژنوم افراد در اختیار پزشکان باشد،‌ از بروز چنین حوادثی پیشگیری خواهد شد.

وی افزود: شیوع بیماری‌های ژنتیکی،‌یک به دو هزار نفر در سال اعلام می‌شود، اما باید توجه داشت که بیماری‌هایی مانند سرطان، آسم و آلزایمر شیوع بیشتری دارد. از آنجایی که این بیماری‌ها وابسته به محیط هستند،‌ لازم است با بررسی ژنتیک و محیط از بروز این بیماری‌ها پیشگیری شود و اگر فردی به این بیماری‌ها مبتلا شد، روش درمان خاص فرد به وی ارائه شود.

دبیر علمی اجرایی نخستین کنگره بین‌المللی پزشکی شخصی، اظهار داشت: برخی از افرادی که به بیماری دیابت مبتلا هستند با مصرف داروهایی که دارای عوارض می‌باشند با مشکلات بینایی و زخم و یا مشکلات کلیوی روبرو خواهند شد که هدف پزشکی شخصی پیشگیری از بروز این حوادث است.

وی گفت: در این کنگره حدود ۱۸۰ مقاله ارائه شده است و این نشاندهنده ظرفیت‌های بالای متخصصان کشور در زمینه ارتقاء پزشکی شخصی است که اگر این موضوع گسترش یابد کمک زیادی به تحقق کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی خواهد کرد.

هوشمند در زمینه تجهیزات موجود در کشور برای تشخیص بیماری‌های افراد با استفاده از علم ژنتیک، گفت: ایران در زمینه پزشکی شخصی یک کشور نوپا است و لازم است در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گیرد. باید بدانیم که دستگاه‌ها به تدریج از خارج کشور وارد خواهند شد اما تا زمانی که تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشود و نتوان دستگاه‌ها را به روز کرد وارد کردن آنها هیچ فایده‌ای ندارد.

وی ادامه داد:‌امیدواریم در آینده بتوانیم برای افراد کشور کارت ژنتیک صادر کنیم و زمانی که بیمار با در دست داشتن کارت ژنتیک به پزشک مراجعه کرد پزشک بتواند با توجه به نوع ژنتیک فرد بیماری وی را به طور صحیح تشخیص و داروی مختص بیماری را تجویز کند.

هوشمند در پایان گفت: امیدواریم تا ۵ سال آینده برای تمام افرادی که تقاضای کارت ژنتیک دارند، این کارت صادر شود و با رایزنی مثبتی که با وزارت بهداشت و دولت انجام شده است، تمام این دستگاه‌ها با این موضوع موافق هستند اما باید توجه داشت که انجام این پروسه برای ۷۰ میلیون نفر کار آسانی نیست.