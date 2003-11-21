دروازه بان رومانيايي استقلال نمي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه حضوريك دروازه بان آلماني درتمرينات استقلال بخاطرمشكلات اخلاقي منتفي شد، مسوولان اين تيم به دنبال يك دروازه بان خوب خارجي ديگر بودند كه دراين ميان قرعه به نام الكساندردروازه بان سابق تيم ملي روماني افتاد تا اوشانس خود را براي حضوردراين تيم آزمايش كند.

اماازقرارمعلوم سفارت ايران دربخارست هنوزبراي صدورويزا براي اين بازيكن اقدامي نكرده وبا وجودي كه اوامروزنيزبراي دريافت ويزاي خود به سفارت كشورمان مراجعه كرده اما با پاسخ منفي مسوولان سفارت مواجه شده است وبا وجود مكاتبات متعدد باشگاه استقلال با سفارت ايران دربخارست هنوزپاسخ قانع كننده اي به اين بازيكن داده نشده است.