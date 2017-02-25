مردمی کردن هنر تئاتر موجب رونق اقتصاد تئاتر کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: برترین اساتید مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای برگزاری کارگاههای آموزشی و ورک شاپ ها به استاهای مختلف کشور اعزام می شوند.

وی بیان کرد: هزینه های مختلف حضور اساتید و اعزام آنها به استانهانیز بر عهده مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور است.

وی بیان داشت: این امر در راستای مردمی کردن تئاتر کشور انجام شده و به صورت مقطعی نیز نخواهد بود.

زارعی هدف از این امر را شناسایی استعدادها و جوانان مستعد و ترغیب مردم برای دیدن تئاتر در اقشار مختلف مردم عنوان کرد و گفت: مخاطب سازی و شناسایی هنرمندان مستعد و پرورش مدیران خوب برای آینده حوزه هنری از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی افزود: پرورش هنرمندان در گرایشهای مختلف مانند تهیه کننده، مدیر تولید و رئیس یک حوزه هنری در استان از پیامدهای این امر است.

زارعی با بیان اینکه مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز از هنرمندان توانمند تئاتر کشور است، گفت: پرورش مدیران کارآمد از اهداف حوزه هنری است و ما به دنبال تربیت مدیران فرهنگی و مدیران هنری در کشور هستیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور اظهار داشت: تربیت هنرمندان و مردمی کردن تئاتر به اقصاد تئاتر نیز کمک می کند و اگر مردم به تئاتر دیدن عادت کنند این امر در اقتصاد تئاتر نیز موثر است و تئاتر می تواند بخشی از هزینه خود را از این طریق تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور برای حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر بچه های مسجد که توسط حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده به یاسوج سفر کرده است.