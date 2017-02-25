به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه هواشناسی استان ضمن تشریح وضعیت جوی آذربایجان غربی تا سه روز آتی آورده است، به سبب افزایش دما و انباشت آلاینده‌های جوی از کیفیت هوا تا سه روز آینده کاسته شده و هوا برای افراد حساس ناسالم می‌شود.

دمای هوای آذربایجان غربی در سه روز گذشته تا ۶ درجه گرمتر شده است و هوای امروز آذربایجان غربی قسمتی ابری و غبارآلود بود.

فردا دمای هوای ارومیه در گرم‌ ترین ساعات ۶ درجه و در سردترین ساعات نیز به منفی ۴ درجه تغییر کرده و آسمان استان ابری و هوا نیز غبار آلود خواهد بود.

این وضعیت جوی برای روز دوشنبه نیز تکرار می‌شود ضمن اینکه دمای هوا یک درجه گرم ‌تر می‌شود.