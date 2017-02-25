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۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۲۲

هواشناسی آذربایجان غربی؛

هوای آذربایجان غربی از فردا ناسالم می‌شود

هوای آذربایجان غربی از فردا ناسالم می‌شود

ارومیه - هواشناسی آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای اعلام کرد از فردا هوای آذربایجان غربی برای گروههای حساس ناسالم پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه هواشناسی استان ضمن تشریح وضعیت جوی آذربایجان غربی تا سه روز آتی آورده است، به سبب افزایش دما و انباشت آلاینده‌های جوی از کیفیت هوا تا سه روز آینده کاسته شده و هوا برای افراد حساس ناسالم می‌شود.

دمای هوای آذربایجان غربی در سه روز گذشته تا ۶ درجه گرمتر شده است و هوای امروز آذربایجان غربی قسمتی ابری و غبارآلود بود.

فردا دمای هوای ارومیه در گرم‌ ترین ساعات ۶ درجه و در سردترین ساعات نیز به منفی ۴ درجه تغییر کرده و آسمان استان ابری و هوا نیز غبار آلود خواهد بود.

این وضعیت جوی برای روز دوشنبه نیز تکرار می‌شود ضمن اینکه دمای هوا یک درجه گرم ‌تر می‌شود.

کد مطلب 3917209

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