فاطمیه نماد بصیرت ودفاع از ولایت است

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام فاطمیه باید بیشتر در تاریخ تامل کنیم،اگربخواهیم بدانیم که چرا به حریم پیغمبر هتک حرمت شد و کربلا چگونه به وجود آمد وچراهای دیگر همه وهمه را باید در فتنه ی ثقیفه بنی ساعده دنبال کنیم.

وی اضافه کرد: حضرت زهرا (س)به عمق فتنه و فاجعه پی برده و در مسجد و درمیان مردم اقدام به دفاع از ولایت کردند وبا شهادت خود برای همیشه بصیرت و راه را نشان دادند،ایشان به ما آموختند که در فتنه ها آرام ننشینیم و از حریم ولایت دفاع کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد:حضرت زینب (س) موقع سلام به آقا ابا عبدالله الحسین ع فرمودند «سلام برآن آقایی که در روز دوشنبه خیمه هایش را غارت کردند» این درصورتی است که خیمه های ابا عبدالله ع در روز جمعه آتش وبه غارت بردند نکته قابل تامل در این سخن کنایه حضرت به دوشنبه یعنی همان روز ثقیفه ننگین بنی ساعده است،روزی که فتنه کردند و نقشه کشیدند برای ولایت و انحراف در مسیر اسلام ناب محمدی (ص) ایجاد کردند.

محمودی گفت:باید تاریخ را به روز رسانی کرد،امروز داعش و تکفیری ها ریشه در ثقیفه بنی ساعده دارند.

وی اظهار داشت: فاطمیه در برابر این انحرافات و این فتنه ها ایستاد و به ما آموخت پشتیبان ولایت باشیم،خوشبختانه مردم ایران همیشه در این آزمون موفق بوده و به خصوص در فتنه ۸۸ این دفاع را به خوبی نشان دادند.