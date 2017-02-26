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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

۲۲ اثر به جشنواره تئاتر « بچه های مسجد » در مازندران ارسال شد

۲۲ اثر به جشنواره تئاتر « بچه های مسجد » در مازندران ارسال شد

ساری - دبیر جشنواره بچه های مسجد در مازندران از ارسال ۲۲ اثر به اولین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد در استان خبر داد.

یاسر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲ اثر به جشنواره مردمی بچه های مسجد ارسال شده است، اظهار داشت: این جشنواره از ۱۴ تا ۱۸ اسفند در مساجد استان اجرا و توسط داوران داوری می شود.

وی افزود: از بین آثار، سه اثر برای شرکت در جشنواره سراسری تئاتر بچه های مسجد کشور که فروردین ماه سال آینده همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار می شود، راه می یابد.

وی تصریح کرد:نمایش نافرجام، به کارگردانی مصطفی اژدر پور بخاطر حضور در دوازدهمین جشنواره نمایش بسیج در بندر عباس(بخش بچه های مسجد)بهمن ۹۵، مستقیما به جشنواره سراسری تئاتر بچه های مسجد راه پیدا کرده است.

محمودی یادآور شد: با فراخوان دبیرخانه همایش در حوزه هنری استان، ۱۸ گروه ازا ۱۱ شهرستان اعلام آمادگی کردند و در مجموع ۲۲ متن برای جشنواره ارسال شده است.

کد مطلب 3917497

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