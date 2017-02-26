اعلام آخرین فرصت شرکت در جذب هیات علمی پزشکی/ ظرفیت جذب ۱۵۰۰ نفر

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت شرکت در چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی از ۱۳ بهمن ماه ۹۵ آغاز شده است و ۱۳ اسفندماه پایان می یابد.

وی افزود: به داوطلبان شرکت در این فراخوان توصیه می شود که هر چه زودتر نسبت به ثبت نام در این دوره از جذب هیات علمی اقدام کنند چرا که در حال حاضر برنامه ای برای تمدید فرصت ثبت نام وجود ندارد.

حسینی درباره وضعیت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی نیز خاطرنشان کرد: افرادی که در این فراخوان ثبت نام کرده اند نیز تا ۱۳ اسفندماه ۹۵ فرصت دارند نسبت به ویرایش نهایی فرم های مربوطه اقدام کنند زیرا پس از بسته شدن سامانه ثبت نام، امکان تغییر یا ویرایش اطلاعات وجود ندارد.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت جذب هیات علمی در چهاردهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر است که از این تعداد ۸۰۰ نفر در گروه علوم بالینی و ۷۰۰ نفر در گروه علوم پایه جذب می شوند.