انتشار فراخوان تولیدات سال ۹۶ انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان تولیدات سال ۹۶ انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در ۴ بخش صحنه ای، محیطی، عروسکی و کودک و نوجوان و نمایش های رادیویی و در ۲۰ موضوع متنوع و فراگیر تنظیم شده است.

این فراخوان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، سازمان بسیج هنرمندان، مرکزهنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در جهت تجمیع امکانات مادی و معنوی و نیز بهینه سازی توان سخت افزاری و نرم افزاری، با هدف ارائه آثار با کیفیت و فراگیر در سراسر کشور تنظیم و منتشر گردیده است.

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در این فراخوان تا سقف ۷۰ میلیون ریال از متون نمایشی و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال از آثار نمایشی پذیرفته شده طبق نظر هیات کارشناسی انجمن حمایت خواهد نمود.

مهلت ارسال آثار (نمایش و نمایشنامه) تا ۳۰ خردادماه ۱۳۹۶ و اعلام نتایج پذیرفته گان در هفته گرامیداشت دفاع مقدس خواهد بود.