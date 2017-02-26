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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

رحمتی: بازی اول را روی بی‌تجربگی واگذار کردیم/ قطعا صعود می‌کنیم

رحمتی: بازی اول را روی بی‌تجربگی واگذار کردیم/ قطعا صعود می‌کنیم

کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: بازی اول خود را در لیگ قهرمانان آسیا روی بی تجربگی واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی در نشست خبری پیش از بازی تیم های استقلال تهران برابر التعاون عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا، گفت: من چندین سال با تیم های مختلف در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته ام. پیش از این با تیم های فجر سپاسی، سپاهان و استقلال در این مسابقات شرکت کرده ام.

وی افزود: در سالهای قبل شرایط تیم مان با الان متفاوت بود چرا که در آن سالها با تیم های کاملا باتجربه در مسابقات حضور پیدا می‌کردیم اما الان با یک تیم جوان که آینده فوتبال ایران و استقلال را می‌سازند در این بازی ها حضور داریم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: استقلال در بازی اول می‌توانست شکست نخورد اما کاملا مشخص بود که ما روی بی تجربگی در دقایق پایانی گل خوردیم. به هر حال فردا یک روز دیگر است که جنگ دوباره ای آغاز خواهد شد و مطمئنا از فردا دوباره روند پیروزی های استقلال ادامه پیدا می‌کند و از گروهمان صعود خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و التعاون عربستان فردا دوشنبه و از ساعت ۱۹ در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می روند. 

کد مطلب 3917605

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