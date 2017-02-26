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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

در نخستین مجمع ملی سلامت انجام شد؛

تجلیل رییس جمهوری از برگزیدگان جشنواره مولفه‌های اجتماعی سلامت

تجلیل رییس جمهوری از برگزیدگان جشنواره مولفه‌های اجتماعی سلامت

رئیس جمهور در نخستین مجمع ملی سلامت ضمن تجلیل از شش سازمان برگزیده جشنواره مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، از کتاب اطلس بیماری‌های شایع رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در این مراسم که در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد، از ٦ سازمان برگزیده در جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت با اهدا تندیس ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت و لوح تقدیر تجلیل کرد.

همچنین با حضور رییس جمهوری از کتاب اطلس بیماری های شایع رونمایی شد.

مجمع ملی سلامت با هدف افزایش مشارکت بخش‌ های مختلف دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است و اعضای شورای سلامت کشور، اعضای شورای سلامت استان‌ ها، انجمن های علمی و خیریه‌ های حوزه سلامت در جلسات این مجمع حضور دارند و سیاست‌ های سلامت هر سال در این مجمع سالانه اعلام می‌ شود.

رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هر دوره و همه ساله، سیاست سلامت را تعیین و به استانداران و فرمانداران و دیگر دستگاه های مرتبط ابلاغ می کند.

در حال حاضر 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت فعال هستند و بسیاری از بیمارستان ‌ها، خانه های بهداشت و مراکز درمانی توسط خیرین در کشور ایجاد شده ‌اند.
 

کد مطلب 3917637

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