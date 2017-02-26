به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در این مراسم که در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد، از ٦ سازمان برگزیده در جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت با اهدا تندیس ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت و لوح تقدیر تجلیل کرد.

همچنین با حضور رییس جمهوری از کتاب اطلس بیماری های شایع رونمایی شد.

مجمع ملی سلامت با هدف افزایش مشارکت بخش‌ های مختلف دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است و اعضای شورای سلامت کشور، اعضای شورای سلامت استان‌ ها، انجمن های علمی و خیریه‌ های حوزه سلامت در جلسات این مجمع حضور دارند و سیاست‌ های سلامت هر سال در این مجمع سالانه اعلام می‌ شود.

رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هر دوره و همه ساله، سیاست سلامت را تعیین و به استانداران و فرمانداران و دیگر دستگاه های مرتبط ابلاغ می کند.

در حال حاضر 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت فعال هستند و بسیاری از بیمارستان ‌ها، خانه های بهداشت و مراکز درمانی توسط خیرین در کشور ایجاد شده ‌اند.

