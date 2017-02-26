ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ۳هزار نفر درسیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌ عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سردار حسین معروفی اظهار داشت: ۳ هزار و ۸۷۹ نفر از مردم محروم از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان چهل و سومین بیمارستان صحرایی سپاه در جنوب شرق کشور که هفته گذشته در دهستان مرزی «مورتان» شهرستان سرباز برپا شد، بهره‌مند شدند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: این بیمارستان به همت سپاه سلمان استان، سازمان جامعه پزشکی و قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق نیروی زمینی سپاه به مدت ۵ روز در منطقه عمومی دهستان «مورتان» شهرستان سرباز اجرای ماموریت کرد.

وی با اشاره به حضور ۵۳ نفر پزشک عمومی و متخصص در این بیمارستان، بیان کرد: در طول مدت زمان برپایی این بیمارستان صحرایی ۲۱۴ بیمار در ۲ اتاق عمل با ۴ تخت جراحی، تحت عمل جراحی قرار گرفته و مداوا شدند و همچنین ۱۵۴ بیمار برای عمل‌های جراحی به شهرستان‌های ایرانشهر، چابهار و زاهدان اعزام شدند.

معروفی با اشاره به اینکه همه خدمات ارائه شده به بیماران در این بیمارستان صحرایی رایگان بوده، افزود: یکی از اقدامات ویژه این بیمارستان صحرایی حضور تیم پزشکی در روستای «اسلام‌آباد» شهرستان سرباز جهت ویزیت خانواده شهید «مورتانی» بوده است.

وی در ادامه با اشاره به توزیع ۵۰۰۰ بسته بهداشتی بین مستضعفین دهستان مورتان، گفت: افتتاح یک مدرسه ۴ کلاسه و کلنگ‌زنی مدرسه ۷ کلاسه توسط گروه مهندسی صاحب الزمان(عج) نیروی زمینی سپاه پاسداران و آموزش برای پیشگیری قبل از درمان از خدمات جنبی ارائه شده در زمان برپایی این بیمارستان بوده است.