حسين صابري، تهيه كننده "بوي خوش زندگي"، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شكل گيري كلي اثر گفت: "اوايل تابستان امسال طرح اوليه اين كار به من پيشنهاد شد و در اوايل تير بود كه با تغيير خلاصه كلي داستان و اتفاقات فيلمنامه براي توليد در قالب 30 قسمت آماده شد. از 28 تيرماه كار كليد خورد و همزمان مرحله مونتاژ آغاز شد و اكنون همزمان با پخش آماده سازي قسمت هاي مختلف سريال ادامه دارد."وي خاطرنشان كرد: "در حال حاضر چارچوب كلي قصه تا قسمت پاياني به طور كامل بسته شده، اما در برخي قسمت ها تصاوير لايي وجود دارد كه هنوز براي تدوين نهايي ضبط نشده و ما همزمان با انجام روتوش و صداگذاري نهايي برخي از اين تصاوير را ضبط و به مجموعه اضافه مي كنيم. چون در اين سريال برخلاف "خوش ركاب" نيازي به توليد مداوم بر اساس قصه نبود و بخش هاي مختلف سريال به طور جداگانه و پراكنده گرفته شد. به همين خاطر دست ما در تدوين غيرخطي كاملا باز است."

اين تهيه كننده درباره در اختيار داشتن زمان مورد نياز براي توليد "بوي خوش زندگي" توضيح داد: "زمان كه كافي نبود. ما حتي يك ماه ديرتر از ساير شبكه ها توليد خود را آغاز كرديم. اين مسئله در تلويزيون تبديل به سنت شده، در حالي كه بايد زودتر براي ساخت يك سريال اقدام كرد. كار مناسبتي فضاي خاص خود را مي طلبد و بايد در توليد آن دقت بيشتري اعمال شود، اما سفارش ديرهنگام توليد آثار مناسبتي توليد را دشوار مي كند. مشكل كمبود زمان گاه شرايطي را به وجود مي آورد كه اگر يك قسمت با اصلاحيه پخش مواجه شود، مشكلات زيادي را براي رساندن سريال به پخش فراهم مي كند."



صابري در خصوص ويژگي هاي كارگرداني علي شاه حاتمي و دليل همكاري طولاني با وي اظهار داشت: "فعاليت براي ساخت چند سريال و فيلم مختلف باعث شده بين ما تعامل خوبي به وجود بيايد و ما در مورد توافق بر سر مسائل مختلف با همديگر دردسر چنداني نداريم. چون هر كاري شرايط خاص خود را دارد. هر چند اين همكاري بدون دشواري و حاشيه نيست. بايد در نظر داشته باشيم كه توليد 900 دقيقه سريال طي مدت دو ماه فرصت كافي براي تامل و دقت نظر زياد باقي نمي گذارد و كارگردان گاه مجبور به چشم پوشي از برخي شرايط است تا سريال به موقع در اختيار پخش قرار بگيرد."



وي درباره اينكه جذابيت "بوي خوش زندگي" از آثار قبلي شاه حاتمي كمتر است، اعلام كرد: "توليد يك سريال در قسمت هاي 25 دقيقه اي با اثري 45 دقيقه اي تفاوت هاي زيادي دارد. مهمتر اينكه در هر قسمت از "بوي خوش زندگي" اتفاق يا اتفاقاتي بر اساس سير طبيعي قصه به وجود مي آيد كه به اندازه كافي مي تواند باعث ايجاد جذابيت شود. ما هنوز به اين جمع بندي نرسيده ايم كه جذابيت كداميك از سريال ها بيشتر است، اما به اين مسئله مي توانم اشاره كنم كه ما به دنبال ساخت سريالي هستيم كه از نظر ساختار و مضمون با ديگر آثار تلويزيوني ماه مبارك رمضان در ديگر شبكه ها تفاوت داشته باشد."



تهيه كننده "بوي خوش زندگي" درباره تناقض هاي موجود در رفتار شخصيت هاي سريال از جمله پدر نرگس براي تامين هزينه درمان دخترش يا رفتار ساده لوحانه و عجيب مجتبي يادآور شد: "ما در نظر داشتيم بر عشق ميان نرگس و نامزدش تاكيد داشته باشيم و به همين دليل تامين هزينه درمان براي سيامك از اهميت بيشتري در قصه برخوردار است كه به نظر مي رسد اين مسئله ديده شده است. رفتارهاي مجتبي هم به منظور ايجاد نوعي كنتراست با ديگر شخصيت هاي داستان و ايجاد تنوع در فضاي قصه است. به خصوص اينكه هر كدام از شخصيت هاي داستان از دنياي متفاوت خود برخوردار است. شوخ طبعي مجتبي نيز بيشتر به شخصيت دروني مجيد صالحي برمي گردد. من هيچ عمل غيرمنطقي در رفتار مجتبي نمي بينم."



صابري درباره مشكلات موجود در توليد اين سريال گفت: "ما شب تا صبح درگير توليد اين كار هستيم. در اين كار حدود 75 لوكيشن مختلف در نقاط مختلف شهر وجود داشت و تمامي لوكيشن هاي عمومي از بهشت زهرا گرفته تا هتل اوين، فرودگاه، كلانتري، ترمينال و ... را تصويربرداري كرديم. اين بخش ها جدا از لوكيشن دفتر كار يا محل زندگي شخصيت هاي داستان است. البته در حال حاضر قضاوت در مورد كيفيت سريال دشوار است و ما خودمان كه درگير توليد هستيم به خوبي نمي توانيم درباره اين سريال قضاوت كنيم. ولي بايد كوتاه بودن زمان توليد نيز در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد."



داستان مجموعه تلويزيوني "بوي خوش زندگي" درباره سه دانشجو است كه در خانه عمورستم پيرمرد آپاراتچي يك اتاق اجاره مي كنند. مجتبي دانشجوي زبان انگليسي، رضا دانشجوي پزشكي و سيامك دانشجوي رشته ادبيات فارسي هر كدام براي امرار معاش بعد از ظهرها به كاري مشغولند. بيماري سخت نرگس، نامزد سيامك و نياز به تهيه پول براي درمان او و سرقت موتور مجتبي شرايط و اتفاقات تازه اي در قصه به وجود مي آورد. مجيد صالحي، پويا اميني، يوسف مراديان، مجيد حاجي زاده، خشايار راد، رضا ناجي و پوراندخت مهيمن تعدادي از بازيگران اصلي اين سريال هستند كه در ماه مبارك رمضان هر شب از شبكه پنج سيما پخش مي شود.