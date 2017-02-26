یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی صبح یکشنبه در این یادواره اظهار داشت: حق شهدا بر گردن ما این است که راه آنها را ادامه دهیم.

سرهنگ حسن باخرد با بیان اینکه شهدا خاکی بودند و آنان نیز مانند همه ما زن، فرزند، زندگی و جان خود را دوست داشتند افزود: آنها از فرصت عمر و جوانی خود استفاده بهینه کردند و جاودانه شدند.

وی ادامه داد: پیام شهدا این است که پشتیبان ولایت فقیه باشیم و ما نیز باید با ادامه راه شهدا یاد آنان را گرامی بداریم.

الگوسازی شهید رهنمون

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر نیز در این یادواره گفت: هدف از برگزاری این یادواره الگوسازی شهید دکتر رهنمون و شهدای دانشگاه و تقدیر از خانواده شهدای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر است.

مرادعلی فولادوند افزود: شهدا در زمان خود اولویت زمان خود را تشخیص دادند و این را از رهبر و ولایت فقیه خود گرفته بودند و جانشان را در طبق اخلاص نهادند و به میدان جنگ رفتند و آن را تقدیم اسلام و دفاع از وطن کردند.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم نیت، رفتار و کردار شهید را همسان‌سازی با عصر خود کنیم و این سوال را مطرح کنیم که اگر شهدا در حال حاضر بودند چه کار می‌کردند؟ در جواب باید گفت که قطعاً آنان همین اولویت‌بندی را انجام می‌دادند و گوش به فرمان رهبر و ولی امر بود.

فولادوند اظهار داشت: در حال حاضر در جامعه ما به فرمایش ولایت فقیه اولویت اول فرهنگ و اقتصاد است.

وی بیان کرد: جنگ فرهنگی نظام استبکار علیه کشور ما سابقه طولانی دارد و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بر علیه کشور ایران تمام نشده است.

فولادوند بیان کرد: ما از اول انقلاب درگیر جنگ اقتصاد هستیم ولی به شدت حال حاضر نیست و دنیای استکبار برای از بین بردن ایران اسلامی از پا نمی‌نشیند.

وی با بیان اینکه بمباران فرهنگی که استکبار در دنیا دارد موجب مشوش شدن اذهان و سست‌شدن باورها می‌شود تصریح کرد: اگر شهدا نیز در حال حاضر بودند در جبهه جنگ نرم رزمنده می‌شدند و از خود شروع می‌کردند و آنچه به فرهنگ مملکت قوت، مقاومت و ماهیت می‌داد در رفتار خود بروز و ظهور می‌دادند و تلاش می‌کردند به دیگران نیز انتقال دهند و این کاری است که دانشجو می‌تواند به راحتی انجام دهد

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر گفت: مقام رضایت خداوند و شهادت در هر عصری مسیر و راه خود را دارد و می‌شود آن راه را پیمود.

فولادوند اظهار داشت: مسئولان، دست اندرکاران و دانشجویان حوزه سلامت باید در اصلاح سبک زندگی جامعه تمام همت خود را به کار ببندند.

وی با بیان اینکه باورهای اشتباهی که بر ما غلبه پیدا کرده ما را از مسیر زندگی سالم و درست منحرف کرده تصریح کرد: با اصلاح سبک زندگی جامعه هم در حوزه فرهنگ و هم حوزه اقتصاد خانوار می‌توان کمک شایانی به کشور کرد. باید فرهنگ‌سازی کنیم و مردم را باورمند کنیم تا مردم کالای داخلی مصرف کنند.

این مقام مسئول گفت: شهدا در عصر خود اولویت را به خوبی درک کردند و هر آنچه از دستشان برمی‌آمد که همان جانشان بود را نثار این انقلاب و کشور کردند و در حال حاضر وظیفه ما قشر دانشگاهی نیز این است که در زمان خود اولویتها را درک کرده و بشناسیم و به آن اندازه که در توانمان هست برای رفع آن تلاش بکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی رهنمون یکی از پزشکان فداکار و پرتلاش در زمینه بهداشت و درمان بود. وی در زلزله طبس سال ۵۷ جزو اولین گروه درمان و امداد رسانی بود که به دستور شهید آیت الله صدوقی تشکیل شده بود و در کنار آیت الله طبسی، هاشمی نژاد و آیت الله خامنه‌ای به کمک به زلزله زدگان پرداخت.

کمیته بهداشت و درمان جهاد سازندگی در جریان سیل خوزستان در سال ۵۸ به همت او تشکیل شد و سپس در دفاع مقدس در سال ۶۱ به تجهیز بیمارستان صحرایی شهید کلانتری در منطقه اندیمشک و بیمارستان شهید بقایی اهواز در مناطق جنوب و غرب همت گماشت و مسئولیت بیمارستان‌های صحرایی را عهده دار شد. این شهید در ششم اسفند ۶۲ در عملیات خیبر در بیمارستان صحرایی خاتم الانبیا در طلائیه در حال فریضه نماز صبح و با ذکر یا زهرا (س) به شهادت رسید.