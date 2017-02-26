به گزارش خبرنگار مهر،صبح امروز مسعود مرسلپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت:با توجه به نزدیکی زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید اعضا هیات اجرایی بر نکات مهم واقف و مسلط باشند.

وی با بیان این که ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات از ۳۰ اسفند سال جاری آغاز شده و تا ۶ فروردین ادامه خواهد داشت گفت:افراد واجد الشرایط هنگام ثبت نام باید اصل و کپی مدارک شناسایی و تحصیلی و گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه کرده و ثبت نام کنند،دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی، دارا بودن حداقل سن ۲۵ سال و داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان، همچنین گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد از شرایط لازم برای ثبت نام است.

مرسلپور سپس به شرایط مختلف نامزدهای انتخاباتی برای ثبت نام اشاره کرد و افزود:داشتن سواد خواندن و نوشتن برای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار، مدرک دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، کاردانی و یا معادل آن برای شهرهای تا جمعیت ۲۰ هزار نفر و مدرک کارشناسی برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی لازم و ضروری است.

وی افرادی که در دوره های قبلی شوراهای اسلامی شهر و روستا عضویت داشته اند را از شرط مدرک معاف دانست و گفت: اعضای شوراهای اسلامی باید در محدوده حوزه انتخابیه خود ساکن باشند و اگر مغایر این مطلب ثابت شود تخلف محسوب خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک از داوطلبین شرکت در انتخابات خواست از هم اکنون برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه کنند تا زمان قبت نام این گواهی حاضر بوده و با مشکلی مواجه نشوند.