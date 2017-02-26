«چورکین» امید آمریکا و روسیه برای همکاری بود

به گزاش خبرگزاری مهر، «سامانتا پاور» دیپلماتی که تا پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را بر عهده داشت با نگارش یادداشتی در «نیویورک تایمز» یاد و خاطره ویتالی چورکین همتای روس خود را که هفته گذشته بر اثر عارضه قلبی در گذشت، زنده کرد.

وی که به قول خودش در دوره همکاری با چورکین سرسخت ترین دشمن وی به شمار می رفت، با عبارت «دوستم، سفیر روسیه» از او یاد کرد و نوشت: چورکین یکی از بزرگترین امیدهای روسیه و آمریکا برای همکاری متقابل بود.

پاور در همان روزهای نخست پس از فوت چورکین هم در پیامی توئیتری که واکنش منتقدین روسیه را در پی داشت از وی به عنوان «استاد دیپلماسی» یاد کرد و مرگ او را تاثر برانگیز توصیف کرد.

نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل همچنین از چورکین به عنوان مردی بذله گو یاد کرد و گفت اگرچه نقطه نظر دولت هایشان در حل مسائلی چون بحران اوکراین و سوریه، فرسنگ ها با یکدیگر فاصله داشت، هر دو آنها به خوبی از اهمیت همکاری با یکدیگر آگاه بودند.

وی ادامه داد: علیرغم همه اختلاف نظرها، من به حمایت چورکین برای تصویب قطعنامه های شورای امنیت، اعزام صلحبان به مناطق درگیری و اعمال برخی تحریم ها احتیاج داشتم.

پاور در نهایت گفت: قطعا امنیت ما به میزان توانایی مان در غلبه بر تفاوت های ایدئولوژیک وابسته است تا به این ترتیب یکدیگر را درک کرده و مشکلات را به مدد همدیگر حل و فصل کنیم.