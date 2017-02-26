نمایشگاه سوگواره یاس نبوی در خراسان شمالی راه اندازی شد

حجت الاسلام علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه ظهر یک شنبه در محل شبستان حضرت زهرا(س) آستان مقدس امامزاده سید عباس(ع) بجنورد افتتاح شده است و تا ۱۸ اسفندماه جاری پذیرای علاقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

وی گفت: نمایشگاه سوگواره یاس نبوی با هدف ترویج سبک زندگی حضرت زهرا(س) و سیری در زندگی این حضرت در دفاع از حریم ولایت و در چهار غرفه برپا شده است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی همچنین از اجرای طرح «سوگواره یاس نبوی» در ۲۵ بقعه متبرکه استان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) خبر داد.

حجت الاسلام صفری عنوان کرد: روز پنج شنبه ۱۲ اسفندماه جاری، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) مراسم سوگواه یاس نبوی در بقاع متبرکه خراسان شمالی برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور ۲۵ مبلغ اعزامی از قم به منظور اجرای طرح سوگواره یاس نبوی، تصریح کرد: اقامه نمازحماعت در بقاع متبرکه، برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه(س)، سخنرانی، مدیحه سرایی و غیره از جمله برنامه های عمومی این ایام است.