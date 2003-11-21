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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۹:۱۹

اخبار اختصاصي "مهر" از اجلاس وين (42)

بيانيه اتحاديه اروپا تا دقايق ديگر توسط نماينده ايتاليا خوانده مي شود

بيانيه اتحاديه اروپا تا دقايق ديگر توسط نماينده ايتاليا خوانده مي شود

نماينده ايتاليا در شوراي حكام تا دقايقي ديگر متن نهايي پيش نويس اتحاديه اروپا را قرائت خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر طي ساعت گذشته نمايندگان كانادا ونيوزلند سخنان خود را بامحتوايي در جهت نظرآمريكا،ولي با عباراتي متفاوت بيان كردند. اين درحالي است كه امروز ژاپن برخلاف آنچه اظهارمي شد ازگروه حامي آمريكا فاصله گرفته وبه اروپا نزديك شده است.

به اعتقادناظران در وين، بيانيه مشترك اروپانسبت به سخنان نماينده انگليس در جلسه صبح نيز متعادل تروحاوي نكات مثبتي درقبال جمهوري اسلامي ايران است.

متن بيانيه اروپادرعين حال تكميل كننده كليه نظرات مختلف بوده وپس از ابلاغ به كشورهاپيش بيني مي شود محور اصلي قطعنامه روز چهارشنبه را تشكيل دهد.

متن اين بيانيه متعاقبا ارسال خواهدشد.

کد مطلب 39179

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