ناپدید شدن ۱۴۰۰ آهو در سیلاب اخیر تکذیب شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباره خبر ناپدید شدن ۱۴۰۰ آهو در سیلاب اخیر که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود به خبرنگار مهر گفت: با اقدامات صورت گرفته و تلاش فراگیر پرسنل محیط زیست خسارات مرتبط با طغیان رودخانه مند و بروز سیلاب در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری، کاهش چشمگیری یافته است.

حسین دلشب افزود: در پی پیش بینی و اخطاریه‌هایی که از طریق سازمان هواشناسی در خصوص خطر وقوع سیل در استان بوشهر اعلام شده بود، این اداره کل هماهنگی ها و تمهیدات لازم را با ادارات و واحدهای تابعه خود جهت به حداقل رساندن خسارات احتمالی به زیستگاه ها و حیات وحش استان معمول داشت که در این میان منطقه حفاظت شده مند به واسطه موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی آن (که میزان آسیب پذیری آن نسبت به وقوع سیل را بیشتر می کند)، با تمرکز و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا با محدود کردن توزیع علوفه در محدوده های با خطر و ریسک بالاتر و همچنین جرگه کردن آنها، تلاش شد آهوان حتی الامکان به مناطق با توپوگرافی بالاتر و بخصوص قسمت های جنوبی منطقه (منطقه شیبرم و پیرامون آن) رانده شوند. البته بعد از سیل سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۲ که بیش از ۹۰ درصد از آهوان منطقه متاسفانه ازبین رفتند، این گونه به طور غریزی هرساله جمعیت عمده ای از آنها در فصل بارندگی از کنار رودخانه به زیستگاه های بالادست مهاجرت می کنند.

دلشب در ادامه به ابعاد وسیع سیل اخیر اشاره کرده و افزود: طبق قرائن و شواهد مشهود این سیلاب و آبگرفتگی در منطقه که بیش از ۹۰ درصد از محدوده منطقه حفاظت شده را زیر آب برد، در پنجاه سال أخیر کم نظیر بوده است و حتی نسبت به سیلاب حادث شده در سال ۶۵ که متاسفانه طی آن ۹۰ درصد از جمعیت آهوان تلف شد، وسیع تر بوده است. بدیهی است با توجه به اینکه تالاب مُند در منتهی الیه حوزه آبریزی قرار دارد و از چند صد کیلومتر دورتر تغذیه آبی آن آغاز می شود، حجم آبگرفتگی و رسوبات و خطرات بروز سیلاب در آن بیشتر از سایر مناطق است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه پس از فروکش کردن نسبی سیلاب، گروهی متشکل از محیط بانان منطقه مُند و کارشناسان و مأموران اجرایی حوزه محیط طبیعی اداره کل با وجود عدم امکان تردد هرگونه وسیله نقلیه زمینی، به صورت پیاده و با وجود شرایط بسیار مشقت بار نسبت به گشت زنی در محدوده های قابل پیاده روی اقدام کردند و آهوانی را که در شرایط مناسب نبودند به محلهای مساعد منتقل کرده و نسبت به تعلیف دستی آنها اقدام کردند. این اقدامات پایشی و تغذیه ای همچنان و پس از گذشت یک هفته از وقوع سیلاب ادامه دارد و جمعیت های آهو با علوفه تازه که در روزهای اخیر تهیه شده است، تعلیف می‌شوند.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: امسال و قبل از وقوع سیلاب بواسطه خشکسالی شدید در منطقه طی ماههای أخیر توزیع علوفه در منطقه بصورت مستمر انجام شده است. در شرایط متعادل اقلیمی و بارندگی نیز حداکثر ظرفیت چرای دام در محدوده این منطقه طی تحقیق صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، ۶۰۰ آهو برآورد شده است. بدیهی است طبیعت بصورت ذاتی حالت خودپالایی و تعادل بخشی به یک جمعیت را ایفا می کند و از اینرو تلفات مشاهده شده نیز بیشتر در آهوان سالخورده یا ناتوان دیده می شوند و آهوان سالم و سر زنده تر شرایط بهتری برای گذر از این بلای طبیعی داشته اند.

به گفته وی برآورد دقیقتر از میزان تلفات و تعداد آهوان کنونی نیاز به پایش های بیشتر در محدوده منطقه و مناطق پیرامونی آن (که طبق تجربیات پیشین محل گدار آهوان در شرایط نامساعد زیستگاهی است) دارد. خوشبختانه مشاهدات چند روز أخیر در منطقه (با وجود آنکه همچنان سطح کل منطقه برای پایش مساعد نیست) حاکی از حضور جمعیت پایه مناسبی از آهوان دارد که به سلامت از این سیلاب مهیب عبور کرده اند و این جمعیت چند صدتایی (آمار دقیق تر آن پس از امکان سرشماری جامع تر در منطقه مشخص می شود) با تداوم اقدامات حفاظتی و بهینه سازی زیستگاه، به راحتی قادرند رشد صعودی جمعیت را همچون گذشته رقم بزنند.