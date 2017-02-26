تکمیل زائرسرای یزد در مشهد مقدس نیازمند همکاری آستان قدس رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نمایندگی آستان قدس رضوی استان یزد اظهار داشت: با قرعه کشی که چندی پیش انجام شد، یک زمین در مشهد مقدس توسط شهرداری برای احداث زائرسرای یزدی‌ها در نظر گرفته شد اما به توجه به اینکه زمینی با موقعیت بهتر پیدا شد، این زمین‌ها با یکدیگری معاوضه شد.

وی با اشاره به اینکه وسعت این زمین بیشتر از زمین قبلی است، عنوان کرد: زائرسرای یزدی‌ها وقفی خواهد بود و با توجه به ویژگی این مکان، نیاز به همراهی و همکاری بیشتر آستان قدس برای تسریع در ساخت هستیم.

ناصری یادآور شد: امیدواریم با ساخت سریعتر این زائرسرا امکان استفاده مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از این فضا هرچه سریعتر فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسیاری از بومی‌های مشهد اصالتا یزدی هستند، اظهار داشت: عشق مردم یزد به علی بن موسی الرضا (ع) سبب شده که در گذشته مردم این استان اقدام به حضور و زندگی در جوار حرم آن حضرت کنند.

ناصری افزود: ارتباط مردم یزد با امام رضا (ع) استثنایی است و یکی از مصداق‌های این ارادت و علاقه زندگی شیخ فقیه خراسانی است که پدرش از یزد به مشهد رفته بود.