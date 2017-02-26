کنگره «سیدجمال الدین اسدآبادی» اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش «سیدجمال الدین اسدآبادی»، اظهار داشت: براساس مصوبات گذشته قرار بر برگزاری مراسم در مرکز استان بود ولی به درخواست نخبگان و مردم اسدآباد، این کنگره در شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی ‌های انجام شده مراسم بزرگداشت سیدجمال طی ۱۰ روز برگزار و همه دستگاه‌های فرهنگی طی یک دهه برنامه و مراسم هایی که به ترویج اندیشه و آرمان سیدجمال به عنوان بیدارگر مشرق زمین، کمک کند برگزار می کنند.

فرماندار اسدآباد بیان کرد: از اوایل سال جاری با محوریت دانشگاه سیدجمال کار تهیه ارائه مقاله انجام شده است.

وی تاکید کرد: از صاحبان مقالات برتر در ۲۴ اسفندماه طی نشستی با حضور مسئولان استانی و کشوری تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی عنوان کرد: مکانی برای بنیاد سیدجمال در نظر گرفته شده که در این دهه از این مکان رونمایی می شود.

فرماندار اسدآباد گفت: رونمایی و نصب تندیس سیدجمال در ابتدای جاده سلامت اقدامی است که شهرداری در این زمینه انجام داده است.

وی بیان کرد: قرائت پیام رئیس جمهور در این همایش یکی از اقداماتی است که پیگیر آن هستیم و در صورت ابلاغ، در روز پایانی دهه در کنگره خوانده می شود.

افشاری افزود: یادمان سیدجمال در دانشگاه علمی کاربردی در دست ساخت است.