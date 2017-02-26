به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست اعضاد ستاد برگزاری هفته بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: با همکاری و تعامل و همراهی شورای شهر بوشهر برای توعه این شهر گام برمی‌داریم.

وی اضافه کرد: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساخت‌ها در شهر بوشهر داشته‌ایم و طرح‌ها و پروژه‌های مهمی را نیز در دستور کار داریم که امیدواریم حاصل این تلاش‌ها، رضایت‌مندی مردم باشد.

شهردار بوشهر تصریح کرد: به منظور ایجاد تغییرات روزانه در سطح شهر بوشهر، اعضای شورای شهر مجموعه شهرداری همراه و همگام با هم برای ساخت شهری متناسب با ظرفیت‌های بوشهر در حال تلاش هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزی، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا امکانات و فضاهای لازم برای استقبال از مسافران نوروزی در بوشهر فراهم شود.

میگلی‌نژاد با پیش‌بینی حضور گسترده مسافران نوروزی در بوشهر در نوروز امسال، افزود: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی در بوشهر اندیشیده شده است.

وی همچنین به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای برگزاری برنامه روز بوشهر اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا در برنامه‌های این هفته، بوشهر به خوبی معرفی شود.

لزوم همکاری همگانی در برنامه روز بوشهر

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: برنامه‌های بزرگداشت روز بوشهر در سال‌های گذشته شور و نشاط خاصی را در سطح شهر ایجاد کرده است و امسال نیز تلاش می‌شود که برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا شود.

عبدالخالق برزگرزاده از تلاش برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادها در قالب برنامه‌های روز بوشهر خبر داد و ادامه داد: ویژه برنامه‌های هفته بوشهر با رویکردی جدید برگزار می‌شود.

وی خواستار همکاری تمامی محلات و مجموعه شهری و دستگاه های اجرایی در برنامه‌های روز بوشهر شد و افزود: روز بوشهر متعلق به شهرداری و شورای شهر نیست و به همه مردم و دستگاه‌ها تعلق دارد و همه باید برای برنامه‌هی این هفته همکاری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اینکه برگزاری مطلوب برنامه‌های روز بوشهر نیازمند هم‌افزایی و یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: زمینه مناسبی برای مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در هفته بوشهر فراهم است.