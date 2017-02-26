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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

شهردار بوشهر مطرح کرد؛

بوشهر برای میزبانی از حضور گسترده مسافران نوروزی آماده می‌شود

بوشهر برای میزبانی از حضور گسترده مسافران نوروزی آماده می‌شود

بوشهر - شهردار بندر بوشهر گفت: بوشهر برای میزبانی از حضور گسترده مسافران نوروزی آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست اعضاد ستاد برگزاری هفته بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: با همکاری و تعامل و همراهی شورای شهر بوشهر برای توعه این شهر گام برمی‌داریم.

وی اضافه کرد: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساخت‌ها در شهر بوشهر داشته‌ایم و طرح‌ها و پروژه‌های مهمی را نیز در دستور کار داریم که امیدواریم حاصل این تلاش‌ها، رضایت‌مندی مردم باشد.

شهردار بوشهر تصریح کرد: به منظور ایجاد تغییرات روزانه در سطح شهر بوشهر، اعضای شورای شهر مجموعه شهرداری همراه و همگام با هم برای ساخت شهری متناسب با ظرفیت‌های بوشهر در حال تلاش هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزی، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا امکانات و فضاهای لازم برای استقبال از مسافران نوروزی در بوشهر فراهم شود.

میگلی‌نژاد با پیش‌بینی حضور گسترده مسافران نوروزی در بوشهر در نوروز امسال، افزود: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی در بوشهر اندیشیده شده است.

وی همچنین به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای برگزاری برنامه روز بوشهر اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا در برنامه‌های این هفته، بوشهر به خوبی معرفی شود.

لزوم همکاری همگانی در برنامه روز بوشهر

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: برنامه‌های بزرگداشت روز بوشهر در سال‌های گذشته شور و نشاط خاصی را در سطح شهر ایجاد کرده است و امسال نیز تلاش می‌شود که برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا شود.

عبدالخالق برزگرزاده از تلاش برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادها در قالب برنامه‌های روز بوشهر خبر داد و ادامه داد: ویژه برنامه‌های هفته بوشهر با رویکردی جدید برگزار می‌شود.

وی خواستار همکاری تمامی محلات و مجموعه شهری و دستگاه های اجرایی در برنامه‌های روز بوشهر شد و افزود: روز بوشهر متعلق به شهرداری و شورای شهر نیست و به همه مردم و دستگاه‌ها تعلق دارد و همه باید برای برنامه‌هی این هفته همکاری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اینکه برگزاری مطلوب برنامه‌های روز بوشهر نیازمند هم‌افزایی و یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: زمینه مناسبی برای مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در هفته بوشهر فراهم است.

کد مطلب 3918100

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