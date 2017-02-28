مجله مهر: در لیست زیر مناطقی را می‌توانید ببینید که باید آن‌ها را در میان محل‌های خطرناک‌ترین یا ترسناک یا غیرقابل دسترس برای زندگی دسته‌بندی کرد. معلوم نیست چرا برخی حاضر می‌شوند در چنین جاهایی زندگی کنند و در این مورد بهتر است خودتان قضاوت کنید، ما تنها این محل‌ها را به شما معرفی می‌کنیم!

زندگی در قطب سرد

بخش زیادی از روسیه شامل مناطقی می‌شود که زندگی کردن در آن‌ خطرناک محسوب می‌شود، چون اگر حیوانات مختلف شما را از بین نبرند، قطعا از سرما خواهید مُرد! اما در این بخش از کره زمین منطقه‌ای به نام «قطب سرد» وجود دارد که اتفاقا از جاذبه‌های توریستی است. در این منطقه تقریبا ۱۵۰۰ نفر زندگی می‌کنند و سالیانه تعداد زیادی هم از این محل بازدید می‌کنند، اما میانگین دما در این منطقه نسبت به دیگر شهرهای روسیه بسیار پایین‌تر است و احتمالا برای شما هم سخت است که تصور کنید کسانی در دماهای بسیار پایین می‌توانند زندگی کنند.

زندگی در دریاچه مرگ

احتمالا هر آدم عاقلی که با این عنوان روبرو شود، راهش را می‌گیرد و از دریاچه دور می‌شود، اما بعضی این‌طور نیستند و به طبیعت اعتماد می‌کنند و جان خود را به دست محیط زیست می‌سپارند! «دریاچه مرگ» میان دو کشور رواندا و کنگو قرار گرفته و نام اصلی‌اش «کیوو» است. احتمالا اگر از طریق صفحه کامپیوترتان به این دریاچه نگاه کنید، هیچ‌چیز غریب و متفاوت و حتی مرگباری نمی‌بینید، اما حقیقت این است که مشکل اصلی در لایه‌های زیرین دریاچه مخفی شده است. در این دریاچه مقادیر بسیار زیادی از گاز متان وجود دارد، گاز متان از هیدروکربن‌های اشباع شده‌ای است که از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی نیز به دست می‌آید، متان یکی از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای است و روی محیط زیست تاثیر زیادی دارد و می‌تواند زندگی دو میلیون نفری که در حاشیه دریاچه زندگی می‌کنند را به طور جدی به خطر بیندازد.

زندگی در جزایر مالدیو

احتمالا اگر شما هم تصویر این جزایر را ببینید، فکر می‌کنید مکان مناسبی برای زندگی است، با آب و هوای خوب و نور خورشید که هر روز می‌تابد! اما در حقیقت این طور نیست، چون این جزایر در معرض خطر زیر آب رفتن هستند و این خطر به قدری در نزدیکی احساس می‌شود که رئیس جمهور مالدیو بارها تلاش کرده کسانی که در این جزایر زندگی می‌کنند را خارج کند که تا به حال توانسته و به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهند آن‌جا زندگی کنند.

زندگی در خانه جزیره‌ای در رود سنت‌لارنس

تصور کنید یک روز کارتان تمام شده، خسته و گرسنه هستید و می‌خواهید برای خودتان غذایی حاضر کنید، سر راه خرید می‌کنید و به سمت خانه راه می‌افتید. اما برای رسیدن به خانه اول سوار قطار می‌شوید، بعد در ایستگاه نزدیکی ساحل پیاده می‌شوید و حالا باید سوار قایق شوید تا به خانه‌تان که در جزیره کوچک قرار گرفته، برسید! این جزیره را یک خانواده در دهه ۵۰ می‌خرند و در آن خانه‌شان را می‌سازند و حتی زندگی می‌کنند. البته این روزها دیگر کسی در آن زندگی نمی‌کند و بیشتر به محلی برای توریست‌ها بدل شده است.

زندگی در کوهستانی از آتش

آتش‌فشان‌ها در هر جای دنیا ویرانگر هستند و نمی‌توان منطقه‌ای را پیدا کرد که در نزدیکی یک آتش‌فشان فعال، سالم مانده باشد، البته به جز آن‌هایی که در کنار آتش‌فشان‌های خاموش هستند! حدود ۲۰۰ هزار روستا در جهان در دامنه کوه‌های آتش‌فشانی قرار گرفته‌اند که در هنگام وقوع حادثه همه خانه‌های روستا قطعا از بین می‌رود.

زندگی در ژوان کُنگ

یک صومعه در بالای کوه هِنگ قرار گرفته است، ساختمان این صومعه در سال ۴۹۱ میلادی ساخته شده و راهبان برای خدمت و عبادت در آن زندگی می‌کرده‌اند. البته امروزه این مکان برای گردشگران جاذبه توریستی است، با این حال در روزگاری محل خطرناکی برای زندگی کردن بوده و دسترسی به آن هم چندان ساده و راحت اتفاق نمی‌افتاده است.

زندگی در خانه سنگی

به نظر می‌رسد این دیگر اوج خلاقیت سازندگان خانه بوده که در میان دو تخته سنگ بزرگ محلی را برای زندگی کردن بسازند! این خانه که در بخش شمالی کشور پرتغال واقع شده دو سال زمان برده تا کامل شود. البته در حقیقت صاحب خانه برای تعطیلات از آن استفاده می‌کرده و حالا تبدیل به موزه شده است.

زندگی در جزایر کیمن

احتمالا زندگی در این جزایر برای هرکسی می‌تواند فریبنده باشد، اما زندگی در جزایر ترسناک است! به دلیل اینکه آب و هوا در آن‌ها ثبات ندارد و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در سال ۲۰۰۴ به واسطه طوفان تقریبا ۷۰ درصد خانه‌های روستا از بین رفتند.

زندگی در فلات تبت

فلات تبت بدون شک مرتفع‌ترین منطقه هموار جهان است و البته بدون شک جای بسیار آرام و ساکتی نیز هست. زندگی در این بخش از جهان به دلیل ارتفاع زیادی که دارد، محل خطرناکی است و کسانی‌که آن‌جا زندگی می‌کنند، باید حواس‌شان به میزان فعالیت‌های روزانه‌شان باشد.

زندگی در گونیو

گونیو یکی از شهرهای هائیتی است که قطعا زندگی در آن به مراتب سخت‌تر از هرجای دیگری است! مشکلات آب، راه، طوفان‌های گرمسیری و خشکسالی در این منطقه بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد آن‌هایی که در این شهر زندگی واقعا در محل خطرناکی روزگار می‌گذرانند.

زندگی در گرینلند

احتمالا شما هم تصور کنید زندگی در گرینلد رویایی است و فکر می‌کنید با منطقه‌ای آرام و بدون استرس روبرو هستید، در صورتیکه گرینلد به دلیل نزدیکی با قطب شمال ۶ ماه روز و ۶ ماه شب است! با توجه به این شرایط احتمال ابتلا به افسردگی فصلی نیز بسیار بالاست.

زندگی در شهرستان مینکوئین

حتما شما هم فکر می‌کنید زندگی در بیابان بسیار سخت است، اما در شهرستان مینکوئین در چین مردمانی هستند که در بیابان زندگی می‌کنند، این بیابان به دلیل خشکسالی‌های پی در پی به وجود آمده و سالانه هم به وستعش افزوده می‌شود، با اینکه بسیاری از مردم منطقه از زندگی در این‌جا ناراضی هستند، اما راهی ندارند و همچنان کسانی هستند که خانه‌های تازه خودشان را در این بیابان بنا می‌کنند.

زندگی در اوکلاهاما

احتمالا بسیاری قبول دارند که اوکلاهاما محل خطرناکی برای زندگی به حساب می‌آید، چون در این منطقه سالانه گردبادهای بسیار شدیدی به راه می‌افتد که خرابی‌های زیادی هم به بار می‌آورد. در اوکلاماها در حدود ۷۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که مخصوصا در فصل بهار آماده باش برای گردباد هستند.