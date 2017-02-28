به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام شهاب‌الدین حسینی در مجمع قرآنی که در فرهنگ‌سرای الغدیر تبریز برگزار شد، اعلام کرد: اکنون که خانواده‌ها به تربیت فرزندان خود به شیوه و سبک قرآنی و اسلامی اقدام می‌کنند حرکت مثبتی است چراکه تبریزی که لبریز از غیرت و قهرمانی است، این ظرفیت را دارد علامه‌هایی چون طباطبایی، امینی و جعفری در دامان خود پرورش داده و در حوزه قرآن و اهل بیت به جامعه تحویل دهد.

وی تصریح کرد: اینکه روانشناسان می‌گویند تربیت کودک را باید از هفت سالگی آغاز کرد، برای فرهنگ اسلامی قابل قبول نیست. چراکه ما با اسوه‌ای در اسلام همچون حضرت فاطمه (س) مواجهیم که هر لحظه از ۱۸ سال زندگی‌اش برای بشریت درسی کامل بود و قطعا تربیت چنین فردی را نمی‌توان از هفت سالگی آغاز کرد.

وی در ادامه گفت: طبق فرهنگ اسلامی و با توجه به زندگی الگوی خانواده های اسلامی همچون حضرت خدیجه (س) و پیامبر اکرم (ع)، باید گفت که تربیت کودک پیش از ولادت آغاز می‌شود. وقتی اسلام برای تمام دوران زندگی افراد برنامه‌ای کاملی از قبیل شیوه ازدواج، انتخاب همسر، نشست و برخاست با همسر و... ارائه می‌دهد، باید انتظار داشت تربیت انسان‌های کاملی چون حضرت فاطمه، قبل از ولادت آغاز شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: قطعا تمام خانواده‌ها سعادت دنیوی و اخروی فرزند خویش را خواستارند و برای اینکه فرزندشان به تکامل برسد، نبایست دوران طبیعی رشد انسان یعنی از کودکی تا کهولت را در نظر بگیرند بلکه هدف باید تربیت انسان‌هایی آسمانی باشد.

وی با بیان اینکه قرآن کتاب زندگی و عشق‌بازی با خداست اظهار داشت: اگر ما تولد خودمان را با تولد حضرت فاطمه مقایسه کنیم، قطعا خواهیم گفت ما هیچ‌موقع نمی‌توانیم به مقام ایشان برسیم ولی اگر طبق آموزه‌های قرآنی در نظر بگیریم که ایشان نیز مثل ما از جنس بشر بودند و دوم اینکه اگر از قوه اختیار استفاده کنیم و کودک خود را قرآنی به بار آوریم، بی‌شک شیوه زندگی ما نیز به دور از زندگی حصرت فاطمه نخواهد بود.