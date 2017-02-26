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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری عنوان کرد:

درخشش معلمان چهارمحالی در همایش ملی برنامه های درسی کشور

درخشش معلمان چهارمحالی در همایش ملی برنامه های درسی کشور

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری از کسب مقاله برتر کشوری توسط معلمان استان چهارمحال و بختیاری در زمینه درس پژوهی درس علوم تجربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: معلمان استان چهار محال وبختیاری موفق به کسب مقاله برترکشوری درزمینه کاوش در فرصت ها، چالش ها و بایست های فرایند درس پژوهی در درس علوم تجربی و یک مطالعه کیفی شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: «مهدی قنبری» به عنوان نویسنده اول، «بهاره نیکبخت» به عنوان نویسنده دوم و «محمد نیکخواه» به عنوان نویسنده سوم درجمع آوری این مقاله شرکت داشتند.

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی و گردهمایی سرگروه های آموزشی این درس چهارم وپنجم اسفند ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.

کد مطلب 3918227

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