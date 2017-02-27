مجمع انتخابات هیأت پزشکی ورزشی کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات پزشکی ورزشی استان کردستان در روز سه شنبه ۱۰ اسفندماه رأس ساعت ۱۱ صبح با شرکت اعضای مجمع به منظور تعیین و انتخاب رئیس هیات در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برپا می شود.

بر این اساس ، انتخابات هیات پزشکی ورزشی استان کردستان با حضور چهار کاندیدا برگزار و رئیس این هیأت به مدت چهار سال مشخص می شود.

بابک قطبی، محمد جمال کرمی، منصور فیضی و آرمان روحی صفایی کاندیدا های حاضر در انتخابات هیأت پزشکی ورزشی کردستان هستند که هر کدام با اعلام برنامه های چهار ساله خود در مجمع نسبت به کسب آرای بیشتر اعضاء تلاش می کنند.

هیات پزشکی ورزشی استان کردستان پیش از این با دو دوره چهار ساله توسط بابک قطبی اداره شده است.

بر اساس این گزارش، طبق آئین نامه هیأت های ورزشی افراد شرکت کننده در این انتخابات هیأت بایستی دارای مدرک دکتری پزشکی باشند.

مجمع انتخابات کردستان به ریاست غلامرضا نوروزی و نایب رئیسی حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار می شود.