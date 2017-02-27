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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۵۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی؛

ویژه برنامه سوگواری ایام فاطمیه در تبریز برگزار می شود

ویژه برنامه سوگواری ایام فاطمیه در تبریز برگزار می شود

تبریز -مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: ویژه برنامه سوگواری ایام فاطمیه توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:ویژه برنامه سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور و سخنرانی استاد حاج آقا فروغی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با مشارکت هیئت های مذهبی و کانون مداحان تبریز برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:در این برنامه مداحان و ذاکرین فاطمی به بیان مصیبت ها خواهند پرداخت.

حسینی با اشاره به زمان این مراسم افزود: این ویژه برنامه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۷:۳۰ در محل اداره کل تبلیغات اسلامی واقع در تبریز، میدان دانشسرا برگزار می شود.

کد مطلب 3918276

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