ویژه برنامه سوگواری ایام فاطمیه در تبریز برگزار می شود

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:ویژه برنامه سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور و سخنرانی استاد حاج آقا فروغی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با مشارکت هیئت های مذهبی و کانون مداحان تبریز برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:در این برنامه مداحان و ذاکرین فاطمی به بیان مصیبت ها خواهند پرداخت.

حسینی با اشاره به زمان این مراسم افزود: این ویژه برنامه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۷:۳۰ در محل اداره کل تبلیغات اسلامی واقع در تبریز، میدان دانشسرا برگزار می شود.