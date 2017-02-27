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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۱

به مناسبت نهمین نکوداشت هفته بوشهر؛

پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در شهر بوشهر برگزار می‌شود

پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در شهر بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر گفت: به مناسبت نهمین نکوداشت هفته بوشهر، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی روز جمعه ۱۳ اسفندماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه فرهنگی شهرداری بوشهر، فاطمه صفری‌زاده اظهار داشت: به مناسبت نهمین نکوداشت هفته بوشهر، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی روز جمعه ۱۳ اسفندماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود. 

وی اضافه کرد: این پیاده‌روی خانوادگی از ساعت ۸ بامداد روز جمعه ۱۳ اسفندماه از میدان رئیسعلی دلواری آغاز و تا میدان شورا به پایان می‌رسد.

صفری‌زاده تصریح کرد: متقاضیان شرکت در پیاده‌روی خانوادگی با مراجعه به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بوشهر واقع در بلوار چمران می توانند اقدام به نام نویسی کنند.

وی ادامه داد: برای سهولت دسترسی مردم برای نام نویسی، در ساختمان شورای اسلامی شهر بوشهر، میدان امام خمینی، میدان انقلاب، خیابان لیان ، خیابان بهمنی و میدان رفاه نیز ایستگاه‌های نام نویسی دایر است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: در این پیاده‌روی جوایز ارزنده‌ای همچون لپ‌تاپ، موبایل، تبلت، دوچرخه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا می‌شود.

کد مطلب 3918279

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