به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه فرهنگی شهرداری بوشهر، فاطمه صفری‌زاده اظهار داشت: به مناسبت نهمین نکوداشت هفته بوشهر، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی روز جمعه ۱۳ اسفندماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این پیاده‌روی خانوادگی از ساعت ۸ بامداد روز جمعه ۱۳ اسفندماه از میدان رئیسعلی دلواری آغاز و تا میدان شورا به پایان می‌رسد.

صفری‌زاده تصریح کرد: متقاضیان شرکت در پیاده‌روی خانوادگی با مراجعه به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بوشهر واقع در بلوار چمران می توانند اقدام به نام نویسی کنند.

وی ادامه داد: برای سهولت دسترسی مردم برای نام نویسی، در ساختمان شورای اسلامی شهر بوشهر، میدان امام خمینی، میدان انقلاب، خیابان لیان ، خیابان بهمنی و میدان رفاه نیز ایستگاه‌های نام نویسی دایر است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: در این پیاده‌روی جوایز ارزنده‌ای همچون لپ‌تاپ، موبایل، تبلت، دوچرخه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا می‌شود.