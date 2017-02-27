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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۵۶

حمله خمپاره‌ای داعش به محور غربی موصل/۷ نفر کشته و زخمی شدند

حمله خمپاره‌ای داعش به محور غربی موصل/۷ نفر کشته و زخمی شدند

به دنبال حمله خمپاره‌ای گروه تروریستی ـ تکفیری داعش به محور غربی شهر موصل ۲ غیرنظامی عراقی کشته و ۵ تَن دیگر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، گروه تروریستی ـ تکفیری داعش همچنان به ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان عراقی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش در همین راستا محور غربی شهر موصل واقع در استان نینوا را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

به دنبال این حمله خمپاره‌ای به غرب موصل ۲ غیر نظامی عراقی کشته شدند. در این حمله همچنین ۵ نفر زخمی شدند. 

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که در میان افراد آسیب دیده نام ۳ کودک عراقی به چشم می خورد.

گفتنی است، چندی پیش نخست وزیر عراق فرمان آغاز عملیات آزادسازی محور غربی موصل را صادر کرده بود.

کد مطلب 3918308

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