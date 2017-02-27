اسنک عجیبی که برای یک خانواده خوش شانس به خودرو تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود روستایی برنده خوش شانس قرعه‌کشی فستیوال چاکلز، داستان عجیب خود را اینچنین بیان کرد: روزی که دختر کوچکم برنده ماشین ۲۰۶ شد، را هیچ وقت از یاد نمی‌برم. اتفاقات جالبی افتاد که اگر هر کدام از آنها به نحوی دیگر می‌گذشت، دیگر من برنده نمی‌شدم.

وی افزود: در آن روز برای تهیه قطعه خودرو سنگین یکی از مشتریانم باید به مشهد می‌رفتم که به همسرم پیشنهاد کردم اگر می‌خواهد همراه من بیاید تا از موقعیت پیش آمده استفاده کنیم و به زیارت امام رضا (ع) برویم. همسرم هم با خوشحالی همراه من، راهی شد. به مشهد که رسیدیم و کارم که انجام شد، دخترم هوس تنقلات کرد و از من خواست برایش اسنک بخرم. من هم از یک سوپر مارکت همان حوالی برایش خریدم، تا اینکه وقتی اسنک چاکلز رو باز کردیم با یک برگه روبرو شدیم که متوجه شدیم کوپن مخصوص فستیوال چاکلز است.

این برنده خوش شانس اضافه کرد: با تعجب و ناباوری پشت و روی کوپن را خواندیم و متوجه شدیم که ظاهرا ما برنده خودرو شدیم. با همسر و فرزندم در عین ناباوری مات و مبهوت مانده بودیم که این اتفاق واقعیست!؟ در واقع ابتدا فکر می‌کردیم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی شرکتها، این مورد هم صحت ندارد تا اینکه از شرکت به آرا (تولید کننده محصولات چاکلز) برای من پیام تبریک ارسال شد. آنجا بود که متوجه شدم همه چیز واقعیست و ما واقعا ماشین برنده شدیم.

به گزارش ویرلن، وی ادامه داد: ما تاکنون ماشین نداشتیم و حالا برنده یک ۲۰۶ شده بودیم، واقعا باورمان نمی‌شد. بعد از گذشت چندروز و با هماهنگی شرکت مذکور به مشهد رفتم و طی مراسمی ماشین را تحویل گرفتم. حالا ما در محل و میان فامیل به خوش شانس‌ترین افراد مشهور شده‌ایم. هر بار که به این داستان فکر می‌کنم، می‌بینم اگر هریک از این اتفاقات به نحو دیگری می‌گذشت، حالا ما برنده نبودیم و این مرا بیشتر هیجان زده می‌کند. ممنونم چاکلز.