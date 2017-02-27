۷۵ مدرسه برای اسکان فرهنگیان درزنجان برای نوروز پیش بینی شده است

یعقوبعلی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به اسکان فرهنگیان در عید نوروز اشاره کرد و افزود: در راستای اسکان فرهنگیان ۷۵ مدرسه با بیش از ۷۶۰ اتاق در زنجان پیش بینی شده که ظرفیت این کلاسها بیش از چهار هزار خانوار است و این مدارس مختص فرهنگیان است.
وی اظهار کرد: در امر اسکان فرهنگیان بیش از ۲۵۰ نیروی انسانی در ایام نوروز به مسافران خدمات ارائه خواهند داد.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: ثبت نام برای اسکان فرهنگیان از اوایل اسفند ماه شروع شده وطرح اسکان فرهنگیان از ۲۵ اسفند ماه شروع می شود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.
عبادی تاکید کرد: طی سال گذشته بیش از ۴ هزار خانواده فرهنگی درمدارس استان زنجان اسکان شدند.
وی افزود: در این راستا ثبتنام برای اسکان فرهنگیان نوروزی بهصورت غیرحضوری یعنی اینترنتی از پنج اسفندماه ساجاری شروع و تا 15 فرودین ماه سال 96 ادامه دارد.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به درجهبندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس بهصورت ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، سرویسهای بهداشتی و حمام پیش بینی شده و با هزینه اسکان ۱۹ هزار تومان برای هر اتاق و در مدارس بهصورت الف تخت وجود ندارد و هزینه اسکان ۱۵ هزار تومان است.
عبادی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند و فرهنگیان برای ثبتنام اینترنتی اسکان نوروزی بهصورت آنلاین به سایت آموزشوپرورش مراجعه کرده و برای ثبتنام آیکون اسکان را بهروز کنند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزشوپرورش با امکانات و تجهیزات بهروز و نو از مهمانان فرهنگی در عید نوروز پذیرایی خواهد کرد.
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