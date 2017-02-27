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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۶

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۷۵ مدرسه برای اسکان فرهنگیان درزنجان برای نوروز پیش بینی شده است

۷۵ مدرسه برای اسکان فرهنگیان درزنجان برای نوروز پیش بینی شده است

زنجان-معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت : برای اسکان فرهنگیان در عید نوروز امسال، ۷۵ مدرسه با ۷۶۰ اتاق در زنجان پیش بینی شده شده است.

یعقوبعلی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به اسکان فرهنگیان در عید نوروز اشاره کرد و افزود: در راستای اسکان فرهنگیان ۷۵ مدرسه با بیش از ۷۶۰ اتاق در زنجان پیش بینی شده که ظرفیت این کلاس‌ها بیش از چهار هزار خانوار است و این مدارس مختص فرهنگیان است.

وی اظهار کرد: در امر اسکان فرهنگیان بیش از ۲۵۰ نیروی انسانی در ایام نوروز به مسافران خدمات ارائه خواهند داد.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:  ثبت نام برای اسکان فرهنگیان از اوایل اسفند ماه شروع شده وطرح اسکان فرهنگیان از ۲۵ اسفند ماه شروع می شود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

عبادی تاکید کرد: طی سال گذشته بیش از ۴ هزار خانواده فرهنگی درمدارس استان زنجان اسکان شدند.

وی افزود: در این راستا ثبت‌نام برای اسکان فرهنگیان نوروزی به‌صورت غیرحضوری یعنی اینترنتی از پنج اسفندماه ساجاری شروع و تا 15 فرودین ماه سال 96 ادامه دارد. 

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس به‌صورت ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش بینی شده و با هزینه اسکان ۱۹ هزار تومان برای هر اتاق و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد و هزینه اسکان ۱۵ هزار تومان است.

عبادی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند و فرهنگیان برای ثبت‌نام اینترنتی اسکان نوروزی به‌صورت آنلاین به سایت آموزش‌وپرورش مراجعه کرده و برای ثبت‌نام آیکون اسکان را به‌روز کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز و نو از مهمانان فرهنگی در عید نوروز پذیرایی خواهد کرد.

کد مطلب 3918330

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