تقویت انبارهای امدادی کرمان/ پایگاه هلال احمر فاریاب احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیون یکشنبه شب در جلسه شورای مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به وقوع سیلاب در برخی استان های کشور گفت: در برخی شهرستان های کرمان هم شاهد وقوع سیلاب و خساراتی بودیم.

وی به حضور خود در استان های سیل زده اشاره و تصریح کرد: بنا به برخی دلایل امکان حضور در استان کرمان در ایام بارندگی ها به وجود نیامد اما شرایط استان از طریق ارتباط تلفنی به صورت مستمر رصد می شد.

محمدیون گفت: این اختیار از سوی سازمان هلال احمر کشور به استاندار کرمان تفویض شده بود که با پشتیبانی سازمان تمامی نیازها را تامین کند.

وی وضعیت انبارهای امدادی استان کرمان بعد از سیلاب را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال حاضر اقلام مورد نیاز از استان های معین به کرمان ارسال شده است.

محمدیون با تاکید بر اینکه محدودیتی برای تقویت انبارهای این استان وجود ندارد، گفت: امکانات مورد نیاز در اسرع وقت به استان ارسال می شود.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص خرید ۷۵ دستگاه خودروی سنگین بیان کرد: تعدادی از خودروهای گفته شده بعد از وصول به استان کرمان اختصاص داده می شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه اعتباری ظرف دو هفته آینده از سوی دولت اختصاص پیدا می کند، افزود: بر این اساس هزینه های احداث پایگاه هلال احمر فاریاب پرداخت می شود.