وین و رم مقصد رایزنی های اروپایی «گابریل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان قرار است در جریان سفر امروز خود به وین با «سباستین کورتز» همتای اتریشی خود دیدار و گفتگو کند.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین در سفر به ایتالیا نیز قرار است با «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه این کشور رایزنی کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، محور گفتگوهای گابریل در این دو سفر موضوع پناهجویان و امور جاری در اروپا عنوان شده است.

بحران پناهجویان پس از جنگ جهانی دوم از پیچیده ترین مشکلاتی است که اروپا با آن دست و پنجه نرم می کند.

برلین به رغم در پیش گرفتن سیاست درهای باز، خواهان تعدیل در شمار پناهجویان مستقر در آلمان است که این امر با بازگرداندن تعدادی از پناهجویان افغانستانی اثبات شده است.