بوی نخل های سوخته به مشام می رسد/دفن ۱۲۰شهید گمنام درخراسان جنوبی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: آسمان پاک و آفتابی است. لب ها به ذکر و نیایش مشغول اند و بوی سپند هم تار و پود هوای زمستانی را دلنواز می کند. گویی می خواهد اتفاق تازه ای رخ دهد.

اما نه...! این بار نیز مانند دیگر بارها، خراسان جنوبی آغوشش را برای میزبانی از شش شهید گمنام دفاع مقدس گشوده است و اما اشتیاق مردم به گونه ای است که گویی برای اولین بار این استان پذیرایی از یاران خدا را به خود دیده و این سعادتی است که اینگونه موج می زند.

اشک های سرد و دلتنگی جانبازان دلت را به ۳۸ سال پیش می برد. گویی برای استقبال از پیکرهای بی نشانی که شاید صمیمی ترین هم رزمشان بوده اند، بی قراری می کنند.

نگاهی به گذشته می اندازم. ۳۸ سال قبل مروارید هایی، نور بی انتهایشان را به گذشتگان هدیه کردند تا آیندگان نیز از نعمت های بی کرانش بی بهره نمانند.

بی شک اگر این مرواریدها نبودند سرانجام تاریخ ایران عوض می شد و یا اکنون از ایران و ایرانی نامی در خاطره ها نبود.

اما امروز بر ما وظیفه است که با این هلال های بی نشان، به سرزمین و وطنمان هویت ببخشیم و با میزبانی و استقبال از این نخل های سوخته، به همگان ثابت کنیم که راه شهادت ادامه دارد.

استقبال از شهدا را بر خود فریضه می دانم

لباس های پلنگی مانند به تن دارد. در گوشه ای نشسته و در سکوتی سرد به زمین چشم دوخته است. بی اختیار وارد دنیایش می شوم. خودش را جمع و جور می کند. دستی بر صورت می کشد تا اشک هایش نیز پنهان شود. با نفسی عمیق بغضش را مهار می کند و در مقابل نگاه کنجکاوم می گوید: استقبال از شهدا را بر خود فریضه می دانم.

رضا دیانی با بیان اینکه بدون شک این افراد آرزوهای زیادی را برای رفتن به جبهه فدا کرده اند، افزود: امیدوارم بتوانم ادامه دهنده خوبی برای راه شهدا باشم.

وی با بیان اینکه شهدا برای زنده ماندن ارزش های انقلاب از جان و مال خود گذشته اند، گفت: ما باید با لبیک گفتن به فرامین رهبری، در راستای حفظ این ارزش ها تلاش کنیم.

دیانی اظهار کرد: بنا به فرمان رهبری، زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست و این مراسمات نیز گامی موثر برای مرور خاطره شهدا است.

شهدا بیمه کننده خراسان جنوبی در برابر بلایا هستند

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: حضور شهدا در خراسان جنوبی، استان را در برابر بسیاری از خطرات بیمه می کند.

زینب سلطانی با بیان اینکه نباید راه و یاد شهدا در جامعه فراموش شود، افزود: میزبانی و حضور مردم در استقبال از شهدا باعث شادمانی قلب امام (ره) می شود.

وی ادامه داد: جنگ آمریکا علیه ایران مانند ۳۸ سال پیش ادامه داشته و اکنون نیز باید در جبهه های فرهنگی با دشمن مقابله کنیم.

سلطانی با بیان اینکه جنگ دفاع مقدس با توپ، تانک و تفنگ همراه بود، گفت: این در حالی است که جنگ کنونی، افکار را مورد هدف قرار داده و باید بسیار محتاط باشیم.

وی ادامه داد: اکنون باید جوانان ایرانی مانند هشت سال جنگ تحمیلی، علیه دشمن بجنگند تا در آینده نیز به نیکی از آن ها یاد شود.

دفن ۱۲۰ شهید گمنام در ۴۵ نقطه استان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهدای گمنام از بهترین یادگاران انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی هستند.

سرهنگ علی قاسمی با بیان اینکه بر ما وظیفه است که با استقبال از این پیکرها، دین خود را اندکی نسبت به آن ها ادا کنیم، افزود: امروز هر چه داریم به برکت خون هزاران شهید دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم خراسان جنوبی همواره در استقبال از شهدای گمنام حضور گسترده ای داشته اند.

سرهنگ قاسمی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۴ شهید گمنام دفاع مقدس در ۴۲ نقطه از خراسان جنوبی دفن هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: با دفن این شهدای گمنام، خراسان جنوبی دارای ۱۲۰ شهید در ۴۵ نقطه می شود.