برقراری ۴۳۱ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۴ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۳۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس تنها ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۲ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در خیابان فرهنگ بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در سنگ سفید، نجات افراد محبوس شده در منزل در حصار امام و عملیات احتیاط حریق به دلیل احتمال انفجار کپسول گاز اکسیژن توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی افزود: طی این عملیات ۳ نفر نجات یافتند.